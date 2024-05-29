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Son deneyenler patlayarak ölmüştü: Ünlü milyarder Titanik enkazına dalacak
Son deneyenler patlayarak ölmüştü: Ünlü milyarder Titanik enkazına dalacak
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Geçtiğimiz yıl Titan denizaltısının Titanik batığına yaptığı dalış sırasında patlaması sonucu beş yolcusunun hayatını kaybetmesinin üstünden 1 yıl geçmişken... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:32+0300
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Titanik batığına düzenlenen turlar geçtiğimiz yıl korkunç bir kazayla sona erdi. Titan denizaltısı, beş yolcusunun ölümüne neden oldu. Bu trajik kazanın ardından, OceanGate şirketi soruşturma sürecine girdi ve batığa düzenlediği turları sonlandırdı.Ancak hemen hemen bir yıl sonra, ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak için denizaltısıyla Titanik enkazına dalmaya hazırlanıyor. Connor, kazanın yaşandığı Titan denizaltısı için 'zımbırtı' tanımını kullandı.Connor'ın şirketinden bir sözcü yaptığı açıklamada, önerilen yolculuğun ancak geminin bir denizcilik organizasyonu tarafından tamamen onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi.Planlanan sefer için herhangi bir zaman dilimi açıklanmadı.4 bin metre derine inebilen araç kullanılacakİkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor; '4000', aracın güvenli bir şekilde konuşlandırılabileceği metre cinsinden derinliği ifade ediyor.Ne olmuştu?OceanGate tarafından inşa edilen Titan denizaltısı, karbon fiberden yapılmıştı ve yalnızca bin 300 metreye kadar sertifikalandırıldı; bu, Titanik enkazının bulunduğu okyanus tabanının derinliklerinin çok altındaydı.Haziran 2023'te gemi Titanik enkazına giderken patladı.OceanGate'in genel müdürü Stockton Rush (61), diğer dört yolcuyla birlikte gemide öldü.
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Son deneyenler patlayarak ölmüştü: Ünlü milyarder Titanik enkazına dalacak

09:32 29.05.2024
© YouTubeTitanik'in batışı
Titanik'in batışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© YouTube
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Geçtiğimiz yıl Titan denizaltısının Titanik batığına yaptığı dalış sırasında patlaması sonucu beş yolcusunun hayatını kaybetmesinin üstünden 1 yıl geçmişken, ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak amacıyla denizaltıyla Titanik enkazına dalış yapacağını duyurdu.
Titanik batığına düzenlenen turlar geçtiğimiz yıl korkunç bir kazayla sona erdi. Titan denizaltısı, beş yolcusunun ölümüne neden oldu. Bu trajik kazanın ardından, OceanGate şirketi soruşturma sürecine girdi ve batığa düzenlediği turları sonlandırdı.
Ancak hemen hemen bir yıl sonra, ünlü emlak milyarderi Larry Connor, güvenli bir yolculuk olduğunu kanıtlamak için denizaltısıyla Titanik enkazına dalmaya hazırlanıyor. Connor, kazanın yaşandığı Titan denizaltısı için 'zımbırtı' tanımını kullandı.
Connor'ın şirketinden bir sözcü yaptığı açıklamada, önerilen yolculuğun ancak geminin bir denizcilik organizasyonu tarafından tamamen onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi.
Planlanan sefer için herhangi bir zaman dilimi açıklanmadı.

4 bin metre derine inebilen araç kullanılacak

İkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor; '4000', aracın güvenli bir şekilde konuşlandırılabileceği metre cinsinden derinliği ifade ediyor.

Ne olmuştu?

OceanGate tarafından inşa edilen Titan denizaltısı, karbon fiberden yapılmıştı ve yalnızca bin 300 metreye kadar sertifikalandırıldı; bu, Titanik enkazının bulunduğu okyanus tabanının derinliklerinin çok altındaydı.
Haziran 2023'te gemi Titanik enkazına giderken patladı.
OceanGate'in genel müdürü Stockton Rush (61), diğer dört yolcuyla birlikte gemide öldü.
estetik operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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