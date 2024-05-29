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SGK'dan 'şehit yakınlarından katılım payı ve ilave ücret' alınmasıyla ilgili açıklama
SGK'dan 'şehit yakınlarından katılım payı ve ilave ücret' alınmasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanlayan SGK, şehit yakınlarının sağlık hizmetlerindeki ayrıcalıklarının... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:33+0300
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
şehit
katılım
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları"na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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sgk şehit yakını belgesi, sgk şehit yakını hak sahipliği belgesi, sgk şehit takını ücret, sgk şehit yakını katılım payı

SGK'dan 'şehit yakınlarından katılım payı ve ilave ücret' alınmasıyla ilgili açıklama

16:33 29.05.2024 (güncellendi: 16:35 29.05.2024)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
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Şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanlayan SGK, şehit yakınlarının sağlık hizmetlerindeki ayrıcalıklarının kaldırılması durumunun söz konusu olmadığını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları"na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.
Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu düzenlemelere göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmamaktadır."
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