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Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu
Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T14:24+0300
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Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi.Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Yeni ücretler öğrencileri oldukça sevindirdi.Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/istanbulda-bugun-toplu-tasima-ucretsiz-mi--1084295700.html
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öğrenci, otobüs, son dakika, muğla, toplu taşıma
öğrenci, otobüs, son dakika, muğla, toplu taşıma

Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu

14:24 29.05.2024
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737
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Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi.

Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.

Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Yeni ücretler öğrencileri oldukça sevindirdi.
Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.
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