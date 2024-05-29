https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ogrenciye-toplu-tasima-1-tl-oldu-1084314414.html
Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu
Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T14:24+0300
2024-05-29T14:24+0300
2024-05-29T14:24+0300
yaşam
öğrenci
otobüs
son dakika
muğla
toplu taşıma
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Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi.Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Yeni ücretler öğrencileri oldukça sevindirdi.Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/istanbulda-bugun-toplu-tasima-ucretsiz-mi--1084295700.html
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öğrenci, otobüs, son dakika, muğla, toplu taşıma
öğrenci, otobüs, son dakika, muğla, toplu taşıma
Öğrenciye toplu taşıma 1 TL oldu
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi.
Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.
Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Yeni ücretler öğrencileri oldukça sevindirdi.
Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.