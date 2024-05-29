https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1084325445.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım'a yaklaşan Ukrayna'ya ait insansız bir botu imha ettiğini duyurdu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T21:28+0300

2024-05-29T21:28+0300

2024-05-29T21:27+0300

ukrayna krizi

kırım

rusya karadeniz filosu

ukrayna ordusu

kiev

insansız deniz aracı

rusya savunma bakanlığı

karadeniz

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna Donanmasına ait bir insansız botu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “29 Mayıs günü Moskova saatiyle 18.30 sularında, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosunun hava araçları tarafından imha edildi” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz Filosu uçaklarının Ukrayna’ya ait 2 insansız botu daha imha ettiğini bildirmişti.16 Mayıs'ta da Kiev, insansız botlarla Kırım'a yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Rus filosunun hava araçları Karadeniz'de Ukrayna Donanmasına ait 12 botu imha etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html

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kırım, rusya karadeniz filosu, ukrayna ordusu, kiev, insansız deniz aracı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz