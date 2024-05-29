Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İran’da Reisi’nin politikaları değişmez
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1084325445.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım'a yaklaşan Ukrayna'ya ait insansız bir botu imha ettiğini duyurdu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T21:28+0300
2024-05-29T21:27+0300
ukrayna krizi
kırım
rusya karadeniz filosu
ukrayna ordusu
kiev
insansız deniz aracı
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437599_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_cfaeb14f94090616d6f31cb39404bada.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna Donanmasına ait bir insansız botu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “29 Mayıs günü Moskova saatiyle 18.30 sularında, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosunun hava araçları tarafından imha edildi” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz Filosu uçaklarının Ukrayna’ya ait 2 insansız botu daha imha ettiğini bildirmişti.16 Mayıs'ta da Kiev, insansız botlarla Kırım'a yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Rus filosunun hava araçları Karadeniz'de Ukrayna Donanmasına ait 12 botu imha etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html
kiev
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437599_256:0:1219:722_1920x0_80_0_0_42756862e328b2c88b6d74e96ed1b456.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırım, rusya karadeniz filosu, ukrayna ordusu, kiev, insansız deniz aracı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz
kırım, rusya karadeniz filosu, ukrayna ordusu, kiev, insansız deniz aracı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi

21:28 29.05.2024
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ve Rus savaş uçakları
Belarus ve Rus savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© Belarus Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım'a yaklaşan Ukrayna'ya ait insansız bir botu imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna Donanmasına ait bir insansız botu imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “29 Mayıs günü Moskova saatiyle 18.30 sularında, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosunun hava araçları tarafından imha edildi” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz Filosu uçaklarının Ukrayna’ya ait 2 insansız botu daha imha ettiğini bildirmişti.
16 Mayıs'ta da Kiev, insansız botlarla Kırım'a yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Rus filosunun hava araçları Karadeniz'de Ukrayna Donanmasına ait 12 botu imha etmişti.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü
19 Mayıs, 09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала