https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1084325445.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım'a yaklaşan Ukrayna'ya ait insansız bir botu imha ettiğini duyurdu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T21:28+0300
2024-05-29T21:28+0300
2024-05-29T21:27+0300
ukrayna krizi
kırım
rusya karadeniz filosu
ukrayna ordusu
kiev
insansız deniz aracı
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna Donanmasına ait bir insansız botu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “29 Mayıs günü Moskova saatiyle 18.30 sularında, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosunun hava araçları tarafından imha edildi” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz Filosu uçaklarının Ukrayna’ya ait 2 insansız botu daha imha ettiğini bildirmişti.16 Mayıs'ta da Kiev, insansız botlarla Kırım'a yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Rus filosunun hava araçları Karadeniz'de Ukrayna Donanmasına ait 12 botu imha etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html
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kırım, rusya karadeniz filosu, ukrayna ordusu, kiev, insansız deniz aracı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz
kırım, rusya karadeniz filosu, ukrayna ordusu, kiev, insansız deniz aracı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım'a yaklaşan Ukrayna'ya ait insansız bir botu imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu birimlerinin Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna Donanmasına ait bir insansız botu imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “29 Mayıs günü Moskova saatiyle 18.30 sularında, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosunun hava araçları tarafından imha edildi” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz Filosu uçaklarının Ukrayna’ya ait 2 insansız botu daha imha ettiğini bildirmişti.
16 Mayıs'ta da Kiev, insansız botlarla Kırım'a yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Rus filosunun hava araçları Karadeniz'de Ukrayna Donanmasına ait 12 botu imha etmişti.