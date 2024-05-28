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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abden-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesine-tam-destek-1084285959.html
AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek
AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:20+0300
2024-05-28T17:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
isviçre
barış görüşmeleri
avrupa birliği
peter stano
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AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı."AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.Meşrutiyeti son bulan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e ‘alkış tutmak’ anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-ve-brezilyadan-ukrayna-inisiyatifi-moskova-ve-kievin-destekleyecegi-konferans-duzenleyelim-1084166195.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, barış görüşmeleri, avrupa birliği, peter stano
ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, barış görüşmeleri, avrupa birliği, peter stano

AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

17:20 28.05.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGAvrupa Birliği AB Ukrayna
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.
AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.
"AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:

Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti.

Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.
Meşrutiyeti son bulan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.
Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e ‘alkış tutmak’ anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısı

İsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.
Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.

Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.
王毅会见巴西总统首席特别顾问阿莫林 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
Ukrayna krizi
Çin ve Brezilya'dan 'Ukrayna' inisiyatifi: Moskova ve Kiev'in destekleyeceği konferans düzenleyelim
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