https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abden-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesine-tam-destek-1084285959.html
AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek
AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:20+0300
2024-05-28T17:20+0300
2024-05-28T17:20+0300
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ukrayna
vladimir zelenskiy
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barış görüşmeleri
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AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı."AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.Meşrutiyeti son bulan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e ‘alkış tutmak’ anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-ve-brezilyadan-ukrayna-inisiyatifi-moskova-ve-kievin-destekleyecegi-konferans-duzenleyelim-1084166195.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, barış görüşmeleri, avrupa birliği, peter stano
ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, barış görüşmeleri, avrupa birliği, peter stano
AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.
AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.
"AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:
Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti.
Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.
Meşrutiyeti son bulan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.
Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e ‘alkış tutmak’ anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.
Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısı
İsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.
Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.
Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.