https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abden-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesine-tam-destek-1084285959.html

AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

AB’den İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T17:20+0300

2024-05-28T17:20+0300

2024-05-28T17:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

isviçre

barış görüşmeleri

avrupa birliği

peter stano

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AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı."AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor" diyen Stano, şöyle devam etti:Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.Meşrutiyeti son bulan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e ‘alkış tutmak’ anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-ve-brezilyadan-ukrayna-inisiyatifi-moskova-ve-kievin-destekleyecegi-konferans-duzenleyelim-1084166195.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, barış görüşmeleri, avrupa birliği, peter stano