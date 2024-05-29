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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-ordusu-ukraynada-buyuk-lojistik-merkezi-vurdu-iki-muhimmat-deposu-havaya-uctu-1084299519.html
Rus ordusu Ukrayna’daki büyük lojistik merkezi vurdu: İki mühimmat deposu havaya uçtu
Rus ordusu Ukrayna’daki büyük lojistik merkezi vurdu: İki mühimmat deposu havaya uçtu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın Sarnı şehrindeki askeri üsse ait cephaneliği... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T08:21+0300
2024-05-29T08:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rus ordusu
sergey lebedev
lojistik
askeri operasyon
ukrayna ordusu
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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.Lebedev, “Yerel sakinlerden aldığımız bilgiye göre gece iki şiddetli patlama meydana geldi. Her iki patlama, A-0153 askeri üssün 430 no’lu cephaneliğinin bulunduğu yönde oldu. İkinci patlamanın ardından bir dizi patlama ve büyük yangın çıktı” ifadesini kullandı.Sarnı şehrinin Ukrayna ordusunun büyük lojistik merkezi olduğunu kaydeden koordinatör, yerel aktivistlerin şehirde çok sayıda yabancı gördüklerini belirterek, “430. Cephaneliğin arazisine demiryolu hattı giriyor. En son oraya çok miktarda silah ve mühimmat getirilmişti” dedi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil tesisleri vurmasına Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor. Rus ordusu Ukraynalı askerlerin, askeri teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin yoğunlaştığı yerlerin yanı sıra, silah üretiminde kullanılan enerji tesisleri, silah fabrikaları ve atölyeleri ile Ukrayna’nın askeri yönetim ve iletişim merkezlerine saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sivil bina ve sosyal tesisleri hedef almadığını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-askere-iskence-eden-ukraynaya-aihmde-dava-acildi-1084299205.html
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ukrayna, rus ordusu, sergey lebedev, lojistik, askeri operasyon, ukrayna ordusu
ukrayna, rus ordusu, sergey lebedev, lojistik, askeri operasyon, ukrayna ordusu

Rus ordusu Ukrayna’daki büyük lojistik merkezi vurdu: İki mühimmat deposu havaya uçtu

08:21 29.05.2024 (güncellendi: 08:29 29.05.2024)
© AP Photo / LIBKOSUkrayna yangın itfaiye
Ukrayna yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın Sarnı şehrindeki askeri üsse ait cephaneliği havaya uçurduğunu duyurdu.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Lebedev, “Yerel sakinlerden aldığımız bilgiye göre gece iki şiddetli patlama meydana geldi. Her iki patlama, A-0153 askeri üssün 430 no’lu cephaneliğinin bulunduğu yönde oldu. İkinci patlamanın ardından bir dizi patlama ve büyük yangın çıktı” ifadesini kullandı.
Sarnı şehrinin Ukrayna ordusunun büyük lojistik merkezi olduğunu kaydeden koordinatör, yerel aktivistlerin şehirde çok sayıda yabancı gördüklerini belirterek, “430. Cephaneliğin arazisine demiryolu hattı giriyor. En son oraya çok miktarda silah ve mühimmat getirilmişti” dedi.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil tesisleri vurmasına Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor. Rus ordusu Ukraynalı askerlerin, askeri teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin yoğunlaştığı yerlerin yanı sıra, silah üretiminde kullanılan enerji tesisleri, silah fabrikaları ve atölyeleri ile Ukrayna’nın askeri yönetim ve iletişim merkezlerine saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sivil bina ve sosyal tesisleri hedef almadığını defalarca dile getirmişti.
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