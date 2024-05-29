https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-askere-iskence-eden-ukraynaya-aihmde-dava-acildi-1084299205.html

Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı

Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus asker Denis Reznikov’a yapılan işkenceye ilişkin ‘Reznikov Ukrayna’ya karşı’... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T07:45+0300

2024-05-29T07:45+0300

2024-05-29T08:07+0300

ukrayna krizi

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Donetsk sakini Denis Reznikov, 2022 sonlarında gönüllü olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatına katıldı, ama bir buçuk yıl sonra Krasnogorovka’da esir düştü. Ukraynalı güvenlik güçleri esirin kızıyla irtibata geçerek ondan askeri tesislerin fotoğrafını çekip onlara göndermesini talep etti ve buna karşılık babasına işkence yapmayı bırakacakları sözünü verdi. Esir askerin kızı insan hakları savunucularına başvurdu.Rus insan hakları savunucusu İrina Vihoreva, Sputnik’e açıklamasında, Reznikov’un durumunu AİHM’ye bildirdiklerini ve dava dilekçesi sunduklarını belirterek şunu anlattı:Hukukçu, Reznikov’a yönelik işkenceyle ilgili bilgiyi İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na da sundu. İsviçre’de 15-16 Haziran günleri yapılacak Ukrayna Konferansı’nda esirler konusu da değerlendirilecek.

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