https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-askere-iskence-eden-ukraynaya-aihmde-dava-acildi-1084299205.html
Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı
Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus asker Denis Reznikov’a yapılan işkenceye ilişkin ‘Reznikov Ukrayna’ya karşı’... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T07:45+0300
2024-05-29T07:45+0300
2024-05-29T08:07+0300
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Donetsk sakini Denis Reznikov, 2022 sonlarında gönüllü olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatına katıldı, ama bir buçuk yıl sonra Krasnogorovka’da esir düştü. Ukraynalı güvenlik güçleri esirin kızıyla irtibata geçerek ondan askeri tesislerin fotoğrafını çekip onlara göndermesini talep etti ve buna karşılık babasına işkence yapmayı bırakacakları sözünü verdi. Esir askerin kızı insan hakları savunucularına başvurdu.Rus insan hakları savunucusu İrina Vihoreva, Sputnik’e açıklamasında, Reznikov’un durumunu AİHM’ye bildirdiklerini ve dava dilekçesi sunduklarını belirterek şunu anlattı:Hukukçu, Reznikov’a yönelik işkenceyle ilgili bilgiyi İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na da sundu. İsviçre’de 15-16 Haziran günleri yapılacak Ukrayna Konferansı’nda esirler konusu da değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/pentagon-abd-kievin-rusya-topraklarina-saldirmadan-da-basariya-ulasma-sansi-olduguna-inaniyor-1084295558.html
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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, rusya, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, işkence, insan hakları, insan hakları ihlali, askeri operasyon
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, rusya, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, işkence, insan hakları, insan hakları ihlali, askeri operasyon
Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı
07:45 29.05.2024 (güncellendi: 08:07 29.05.2024)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus asker Denis Reznikov’a yapılan işkenceye ilişkin ‘Reznikov Ukrayna’ya karşı’ başlıklı dava sürecini başlattığı belirtildi.
Donetsk sakini Denis Reznikov, 2022 sonlarında gönüllü olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatına katıldı, ama bir buçuk yıl sonra Krasnogorovka’da esir düştü. Ukraynalı güvenlik güçleri esirin kızıyla irtibata geçerek ondan askeri tesislerin fotoğrafını çekip onlara göndermesini talep etti ve buna karşılık babasına işkence yapmayı bırakacakları sözünü verdi. Esir askerin kızı insan hakları savunucularına başvurdu.
Rus insan hakları savunucusu İrina Vihoreva, Sputnik’e açıklamasında, Reznikov’un durumunu AİHM’ye bildirdiklerini ve dava dilekçesi sunduklarını belirterek şunu anlattı:
AİHM’den geçtiğimiz günlerde cevap geldi. Mahkeme temsilcileri, ‘Renizkov Ukrayna’ya karşı’ başlıklı dava sürecinin başlatıldığını bildirdi. Ancak mahkemenin 39. maddesi uyarınca temsilcileri henüz bu konuyla ilgili Ukrayna hükümetine bilgi vermedi. Ek materyaller toplamamız ve dava metnini hazırlamamız için bize haziran sonuna kadar süre verdiler. Halihazırda avukat bununla meşgul.
Hukukçu, Reznikov’a yönelik işkenceyle ilgili bilgiyi İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na da sundu. İsviçre’de 15-16 Haziran günleri yapılacak Ukrayna Konferansı’nda esirler konusu da değerlendirilecek.