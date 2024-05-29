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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-askere-iskence-eden-ukraynaya-aihmde-dava-acildi-1084299205.html
Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı
Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus asker Denis Reznikov’a yapılan işkenceye ilişkin ‘Reznikov Ukrayna’ya karşı’... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T07:45+0300
2024-05-29T08:07+0300
ukrayna krizi
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
aihm
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ukrayna ordusu
işkence
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Donetsk sakini Denis Reznikov, 2022 sonlarında gönüllü olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatına katıldı, ama bir buçuk yıl sonra Krasnogorovka’da esir düştü. Ukraynalı güvenlik güçleri esirin kızıyla irtibata geçerek ondan askeri tesislerin fotoğrafını çekip onlara göndermesini talep etti ve buna karşılık babasına işkence yapmayı bırakacakları sözünü verdi. Esir askerin kızı insan hakları savunucularına başvurdu.Rus insan hakları savunucusu İrina Vihoreva, Sputnik’e açıklamasında, Reznikov’un durumunu AİHM’ye bildirdiklerini ve dava dilekçesi sunduklarını belirterek şunu anlattı:Hukukçu, Reznikov’a yönelik işkenceyle ilgili bilgiyi İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na da sundu. İsviçre’de 15-16 Haziran günleri yapılacak Ukrayna Konferansı’nda esirler konusu da değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/pentagon-abd-kievin-rusya-topraklarina-saldirmadan-da-basariya-ulasma-sansi-olduguna-inaniyor-1084295558.html
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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, rusya, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, işkence, insan hakları, insan hakları ihlali, askeri operasyon
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, rusya, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, işkence, insan hakları, insan hakları ihlali, askeri operasyon

Rus askere işkence eden Ukrayna’ya AİHM’de dava açıldı

07:45 29.05.2024 (güncellendi: 08:07 29.05.2024)
© İrina VihorevaUkrayna ordusunun işkence uyguladığı Rus esir Denis Reznikov
Ukrayna ordusunun işkence uyguladığı Rus esir Denis Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İrina Vihoreva
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus asker Denis Reznikov’a yapılan işkenceye ilişkin ‘Reznikov Ukrayna’ya karşı’ başlıklı dava sürecini başlattığı belirtildi.
Donetsk sakini Denis Reznikov, 2022 sonlarında gönüllü olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatına katıldı, ama bir buçuk yıl sonra Krasnogorovka’da esir düştü. Ukraynalı güvenlik güçleri esirin kızıyla irtibata geçerek ondan askeri tesislerin fotoğrafını çekip onlara göndermesini talep etti ve buna karşılık babasına işkence yapmayı bırakacakları sözünü verdi. Esir askerin kızı insan hakları savunucularına başvurdu.
© İrina VihorevaUkrayna ordusunun işkence uyguladığı Rus esir Denis Reznikov
Ukrayna ordusunun işkence uyguladığı Rus esir Denis Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
Ukrayna ordusunun işkence uyguladığı Rus esir Denis Reznikov
© İrina Vihoreva
Rus insan hakları savunucusu İrina Vihoreva, Sputnik’e açıklamasında, Reznikov’un durumunu AİHM’ye bildirdiklerini ve dava dilekçesi sunduklarını belirterek şunu anlattı:
AİHM’den geçtiğimiz günlerde cevap geldi. Mahkeme temsilcileri, ‘Renizkov Ukrayna’ya karşı’ başlıklı dava sürecinin başlatıldığını bildirdi. Ancak mahkemenin 39. maddesi uyarınca temsilcileri henüz bu konuyla ilgili Ukrayna hükümetine bilgi vermedi. Ek materyaller toplamamız ve dava metnini hazırlamamız için bize haziran sonuna kadar süre verdiler. Halihazırda avukat bununla meşgul.
© İrina VihorevaRus esire uygulanan işkenceyle ilgili AİHM'de dava açıldı
Rus esire uygulanan işkenceyle ilgili AİHM'de dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
Rus esire uygulanan işkenceyle ilgili AİHM'de dava açıldı
© İrina Vihoreva
Hukukçu, Reznikov’a yönelik işkenceyle ilgili bilgiyi İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na da sundu. İsviçre’de 15-16 Haziran günleri yapılacak Ukrayna Konferansı’nda esirler konusu da değerlendirilecek.
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