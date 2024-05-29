https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/pentagon-abd-kievin-rusya-topraklarina-saldirmadan-da-basariya-ulasma-sansi-olduguna-inaniyor-1084295558.html
Pentagon: ABD, Kiev'in Rusya topraklarına saldırmadan da başarıya ulaşma şansı olduğuna inanıyor
Pentagon: ABD, Kiev'in Rusya topraklarına saldırmadan da başarıya ulaşma şansı olduğuna inanıyor
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’nınderinliklerine saldırmadan da başarıya ulaşma şansı olduğuna inandığını ifade etti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T01:21+0300
2024-05-29T01:21+0300
2024-05-29T01:20+0300
ukrayna krizi
sabrina singh
pentagon
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saldırı
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abd
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere demecinde, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmadan da savaş alanında başarı elde etme yeteneğine sahip olduğuna inandığını söyledi.Singh, “Ukraynalıların hedeflerine ulaşabileceklerine ve ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak kaybettikleri toprakları geri alacaklarına inanıyoruz” dedi.Washington’un Kiev'e aralarında topçu ve uzun menzilli hava savunma sistemleri de olmak üzere çeşitli silahlar gönderdiğini belirten Singh, "Tutumumuzda bir değişiklik yok. Ukraynalıların savaş alanında başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunurken, bu hararetli tartışmalara katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Rus topraklarındaki hedeflere karşı Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesi ve Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html
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sabrina singh, pentagon, kiev, ukrayna ordusu, saldırı, rusya, abd, batı, hava savunma sistemi, nato, emmanuel macron, david cameron
sabrina singh, pentagon, kiev, ukrayna ordusu, saldırı, rusya, abd, batı, hava savunma sistemi, nato, emmanuel macron, david cameron
Pentagon: ABD, Kiev'in Rusya topraklarına saldırmadan da başarıya ulaşma şansı olduğuna inanıyor
Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’nınderinliklerine saldırmadan da başarıya ulaşma şansı olduğuna inandığını ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere demecinde, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmadan da savaş alanında başarı elde etme yeteneğine sahip olduğuna inandığını söyledi.
Singh, “Ukraynalıların hedeflerine ulaşabileceklerine ve ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak kaybettikleri toprakları geri alacaklarına inanıyoruz” dedi.
Washington’un Kiev'e aralarında topçu ve uzun menzilli hava savunma sistemleri de olmak üzere çeşitli silahlar gönderdiğini belirten Singh, "Tutumumuzda bir değişiklik yok. Ukraynalıların savaş alanında başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunurken, bu hararetli tartışmalara katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.
Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Rus topraklarındaki hedeflere karşı Batı silahlarının kullanılmasına izin verilmesi ve Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.
Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.