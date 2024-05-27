https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html
Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Sputnik Türkiye
Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği açıklandı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T18:03+0300
2024-05-27T18:03+0300
2024-05-27T18:03+0300
türkiye
ceset
konteyner
pendik
erkek
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Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir bölge sakininin ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı. 8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-dehset-iki-ayri-cop-konteynerinda-parcalara-ayrilmis-erkek-cesedi-bulundu--1084246815.html
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ceset, konteyner, pendik, erkek
ceset, konteyner, pendik, erkek
Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği açıklandı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.
Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir bölge sakininin ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.
Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı.
8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.