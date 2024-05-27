https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html

Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Sputnik Türkiye

Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği açıklandı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T18:03+0300

2024-05-27T18:03+0300

2024-05-27T18:03+0300

türkiye

ceset

konteyner

pendik

erkek

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Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir bölge sakininin ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı. 8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-dehset-iki-ayri-cop-konteynerinda-parcalara-ayrilmis-erkek-cesedi-bulundu--1084246815.html

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