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Paşinyan ile Kilise arasındaki gerilim sürüyor
Paşinyan ile Kilise arasındaki gerilim sürüyor
Sputnik Türkiye
Sınırdaki dört köyün Azerbaycan’a iadesi nedeniyle süren protesto gösterileriyle karışan Ermenistan'da, Apostolik Kilisesi'nin de Başbakan Nikol Paşinyan... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T15:36+0300
2024-05-29T15:36+0300
dünya
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Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, dün, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Armavir bölgesindeki Serdarabad Anıtı'na girmek isteyen Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Garegin ve beraberindeki heyete emniyet güçleri engel olmaya çalıştı.Din görevlileri ile emniyet güçleri arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polisler heyetin geçişine izin verdi.Ermeni Apostolik Kilisesi yönetimi, yaşanan gerginlik için polisi ve hükümeti eleştirirken Paşinyan yönetimi de Kilise'yi suçladı.Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Taron Çakhoyan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Devlet karşıtı politikayla meşgul bu din adamlarının, Kilise'yi siyasi bir platform haline getiren ve dini hizmetin yerine siyaseti koyanların kimseden üstünlüğü yoktur. Bunlar devlet karşıtı politikalarının tüm sonuçlarına katlanacaktır" ifadelerini kullandı.Başbakan Paşinyan da konuyla ilgili açıklamasında, 2018'de Ermenistan'da yönetimi devraldıklarında kendilerinin "dini-feodal geleneği sürdürdüklerini" belirterek, "Şimdi başımıza bu geliyor çünkü biz kendi içimizde bu düşünceyi aşıyoruz. Dini-feodal sistem ise isyan ederek, 'Sizin düşünmeye ne hakkınız var, düşünce kalıplarını biz yarattık ve siz o kalıp içinde düşünmek zorundasınız' diyor. Eğer onun dışında düşünüyorsanız size 'Hainsiniz' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Başkent Erivan'da Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği göstericiler de İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak, Katolikos II. Garegin'in dün anıtta yapılan törene katılımı sırasında yaşanan gerginliği protesto etti.Ne olmuştu?Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.Paşinyan, 7 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, önde gelen isimlerini "yalancılık ve sahtekarlıkla" suçladığı Kilise'nin başı II. Garegin'e de mesaj vererek, "Bu sürecin liderinin Tüm Ermeniler Katolikosu olduğu, en çok faydalanacak olanın da Robert Koçaryan olduğu açıktır" demişti.İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ermenistanda-protestocular-yollari-kapatti-erivandaki-gosterilere-polis-mudahalesi-1084227227.html
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ermenistan, erivan, kilise, nikol paşinyan, din, din adamı, devlet, laiklik
ermenistan, erivan, kilise, nikol paşinyan, din, din adamı, devlet, laiklik

Paşinyan ile Kilise arasındaki gerilim sürüyor

15:36 29.05.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOVErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOV
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Sınırdaki dört köyün Azerbaycan’a iadesi nedeniyle süren protesto gösterileriyle karışan Ermenistan'da, Apostolik Kilisesi'nin de Başbakan Nikol Paşinyan yönetimine karşı başlattığı gösteriler devam ederken, dini-feodal gelenek ve laik devlet yönetimi tarafları birbirini suçlamayı sürdürüyor.
Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, dün, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Armavir bölgesindeki Serdarabad Anıtı'na girmek isteyen Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Garegin ve beraberindeki heyete emniyet güçleri engel olmaya çalıştı.
Din görevlileri ile emniyet güçleri arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polisler heyetin geçişine izin verdi.
Ermeni Apostolik Kilisesi yönetimi, yaşanan gerginlik için polisi ve hükümeti eleştirirken Paşinyan yönetimi de Kilise'yi suçladı.
Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Taron Çakhoyan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Devlet karşıtı politikayla meşgul bu din adamlarının, Kilise'yi siyasi bir platform haline getiren ve dini hizmetin yerine siyaseti koyanların kimseden üstünlüğü yoktur. Bunlar devlet karşıtı politikalarının tüm sonuçlarına katlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Başbakan Paşinyan da konuyla ilgili açıklamasında, 2018'de Ermenistan'da yönetimi devraldıklarında kendilerinin "dini-feodal geleneği sürdürdüklerini" belirterek, "Şimdi başımıza bu geliyor çünkü biz kendi içimizde bu düşünceyi aşıyoruz. Dini-feodal sistem ise isyan ederek, 'Sizin düşünmeye ne hakkınız var, düşünce kalıplarını biz yarattık ve siz o kalıp içinde düşünmek zorundasınız' diyor. Eğer onun dışında düşünüyorsanız size 'Hainsiniz' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Başkent Erivan'da Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği göstericiler de İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak, Katolikos II. Garegin'in dün anıtta yapılan törene katılımı sırasında yaşanan gerginliği protesto etti.

Ne olmuştu?

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.
Paşinyan, 7 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, önde gelen isimlerini "yalancılık ve sahtekarlıkla" suçladığı Kilise'nin başı II. Garegin'e de mesaj vererek, "Bu sürecin liderinin Tüm Ermeniler Katolikosu olduğu, en çok faydalanacak olanın da Robert Koçaryan olduğu açıktır" demişti.
İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
DÜNYA
Ermenistan’da protestocular yolları kapattı: Erivan’daki gösterilere polis müdahalesi
27 Mayıs, 08:25
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