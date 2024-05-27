https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ermenistanda-protestocular-yollari-kapatti-erivandaki-gosterilere-polis-mudahalesi-1084227227.html
Ermenistan’da protestocular yolları kapattı: Erivan’daki gösterilere polis müdahalesi
Ermenistan’da protestocular yolları kapattı: Erivan’daki gösterilere polis müdahalesi
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da, sınırdaki dört köyün Azerbaycan’a iadesini protesto eden vatandaşlar Ermenistan-İran karayolunu trafiğe kapattı. Başbakan Nikol Paşinyan’ın... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T08:25+0300
2024-05-27T08:25+0300
2024-05-27T08:23+0300
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Ermenistan’ın Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın liderliğinde düzenlenen protestolara katılan vatandaşlar başkent Erivan’da Sayat Novı Caddesini ve Ermenistan’ı İran’a bağlayan Erivan-Aştarak karayolunu trafiğe kapattı.Protestocular, 1. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’ın kontrolüne geçen dört köyün Azerbaycan’a iade eden Başbakan Paşinyan yönetiminin istifasını talep ediyor.Erivan’da, Ulenitsi Caddesi ve Sayat-Novı Caddesinin kesiştiği yeri kapatan protestoculara polis müdahale etti. Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, polisin göstericileri gözaltına almaya başladığını bildirdi.Galstanyan’dan sivil itaatsizlik çağrısıErmenistan’da protestoların lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, vatandaşlara bugünden itibaren sivil itaatsizliğe davet etmişti.Galstanyan, dün akşam Erivan’ın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gösteride, “Yarın saat 8.00’dan (TSİ 7.00) sadece Lori ve Tavuş’a (selden etkilenen bölgeler) giden yollar açık kalmalı. Diğer tüm yerlerde, Megri’den Erivan’a kadar, itaatsizlik eylemleri düzenlenmeli. Başta ben herkes sokağa çıkmalı” açıklamasında bulunmuştu.Galstanyan ayrıca başbakanlık seçimi için aday olduğunu açıkladı.Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının müzakerelerinde Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav (bir devletin topraklarının bir bölümünün, başka bir devletin toprakları nedeniyle ayrılmış bulunması) olmayan 4 köyün derhal geri verilmesini talep etmişti.Müzakerelerde sağlanan mutabakatla Ermenistan, 4 köyün iadesini kabul etmiş, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12.7 kilometrelik hattı belirlenmişti. Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin 4 köyü Azerbaycan'a iade edilmişti.Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın bir köyünü de işgal etmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.Eksklav olmayan 4 köyün iadesinin ardından halen Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) durumu ise tarafların sınır belirleme sürecinde yapacağı müzakerelerde netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ermenistanin-iade-ettigi-4-koye-azerbaycan-bayraklari-cekildi-1084174758.html
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ermenistan, protesto, protesto gösterisi, nikol paşinyan, azerbaycan, karabağ, sivil itaatsizlik
ermenistan, protesto, protesto gösterisi, nikol paşinyan, azerbaycan, karabağ, sivil itaatsizlik
Ermenistan’da protestocular yolları kapattı: Erivan’daki gösterilere polis müdahalesi
Ermenistan’da, sınırdaki dört köyün Azerbaycan’a iadesini protesto eden vatandaşlar Ermenistan-İran karayolunu trafiğe kapattı. Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden protestocuların başkent Erivan’da düzenlediği gösteriye polis müdahale etti.
Ermenistan’ın Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın liderliğinde düzenlenen protestolara katılan vatandaşlar başkent Erivan’da Sayat Novı Caddesini ve Ermenistan’ı İran’a bağlayan Erivan-Aştarak karayolunu trafiğe kapattı.
Protestocular, 1. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’ın kontrolüne geçen dört köyün Azerbaycan’a iade eden Başbakan Paşinyan yönetiminin istifasını talep ediyor.
Erivan’da, Ulenitsi Caddesi ve Sayat-Novı Caddesinin kesiştiği yeri kapatan protestoculara polis müdahale etti. Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, polisin göstericileri gözaltına almaya başladığını bildirdi.
Galstanyan’dan sivil itaatsizlik çağrısı
Ermenistan’da protestoların lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, vatandaşlara bugünden itibaren sivil itaatsizliğe davet etmişti.
Galstanyan, dün akşam Erivan’ın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gösteride, “Yarın saat 8.00’dan (TSİ 7.00) sadece Lori ve Tavuş’a (selden etkilenen bölgeler) giden yollar açık kalmalı. Diğer tüm yerlerde, Megri’den Erivan’a kadar, itaatsizlik eylemleri düzenlenmeli. Başta ben herkes sokağa çıkmalı” açıklamasında bulunmuştu.
Galstanyan ayrıca başbakanlık seçimi için aday olduğunu açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının müzakerelerinde Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav (bir devletin topraklarının bir bölümünün, başka bir devletin toprakları nedeniyle ayrılmış bulunması) olmayan 4 köyün derhal geri verilmesini talep etmişti.
Müzakerelerde sağlanan mutabakatla Ermenistan, 4 köyün iadesini kabul etmiş, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12.7 kilometrelik hattı belirlenmişti. Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin 4 köyü Azerbaycan'a iade edilmişti.
Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın bir köyünü de işgal etmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.
Eksklav olmayan 4 köyün iadesinin ardından halen Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) durumu ise tarafların sınır belirleme sürecinde yapacağı müzakerelerde netlik kazanacak.