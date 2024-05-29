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Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı
Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dernek, Buruk'un "küfürlü tezahürat... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 'küfürlü tezahürat yaptığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:Galatasaray şampiyon olduktan sonra Florya'ya taraftarıyla şampiyonluğu kutlamaya gitmişti. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, taraftarların yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği görülmüştü.
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okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol

Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı

12:38 29.05.2024
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dernek, Buruk'un "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle hukuki işlem başlatılmasını talep etti.
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 'küfürlü tezahürat yaptığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Galatasaray şampiyon olduktan sonra Florya'ya taraftarıyla şampiyonluğu kutlamaya gitmişti. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, taraftarların yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği görülmüştü.
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