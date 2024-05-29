https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/okan-buruk-hakkinda-suc-duyurusu-yapildi-1084308453.html

Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı

Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dernek, Buruk'un "küfürlü tezahürat... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:38+0300

2024-05-29T12:38+0300

2024-05-29T12:38+0300

okan buruk

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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 'küfürlü tezahürat yaptığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:Galatasaray şampiyon olduktan sonra Florya'ya taraftarıyla şampiyonluğu kutlamaya gitmişti. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, taraftarların yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/efsanevi-teknik-adam-carlo-ancelottiden-ani-karar-real-madridden-emekli-mi-oluyor-1084297239.html

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Sputnik Türkiye

okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol