https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/efsanevi-teknik-adam-carlo-ancelottiden-ani-karar-real-madridden-emekli-mi-oluyor-1084297239.html

Efsanevi teknik adam Carlo Ancelotti'den ani karar: Real Madrid'den emekli mi oluyor?

Efsanevi teknik adam Carlo Ancelotti'den ani karar: Real Madrid'den emekli mi oluyor?

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik patron, emekliğine dair dikkat çeken ifadeler... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T06:59+0300

2024-05-29T06:59+0300

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Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti, emeklilik planlarına dair dikkat çeken ifadeler kullanarak, Real Madrid'den başka bir takım çalıştırmayacağını belirtti.Ancelotti, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" dedi.Ancelotti'nin açıklaması, seneye kariyerini sona erdirmek istediğini gösterirken, 62 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, futbol dünyasında uzun yıllardır deneyimli bir isim olarak tanınıyordu. Real Madrid'deki başarılı yönetiminin ardından, Ancelotti'nin emeklilik kararı futbol camiasında büyük şok yarattı.

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