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MGK toplantısı sona erdi: 'Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması kritik önemde'
MGK toplantısı sona erdi: 'Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması kritik önemde'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde, "Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T19:58+0300
2024-05-28T19:58+0300
2024-05-28T20:17+0300
türkiye
milli güvenlik kurulu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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milli güvenlik kurulu
MGK toplantısı sona erdi: 'Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması kritik önemde'
19:58 28.05.2024 (güncellendi: 20:17 28.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde, "Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir.
Kıyıdaş ülkelerle birlikte, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.
Türkiye'nin, yapay zeka çalışmalarının ilmi, askeri ve iktisadi neticelerine hazırlıklı olmasının, bu alanda ileri kabiliyet geliştirmesinin önemine işaret edilmiştir.
(Irak ve Suriye'de terörle mücadele) Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır.