MGK toplantısı sona erdi: 'Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması kritik önemde'

"Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir.

Türkiye'nin, yapay zeka çalışmalarının ilmi, askeri ve iktisadi neticelerine hazırlıklı olmasının, bu alanda ileri kabiliyet geliştirmesinin önemine işaret edilmiştir.

(Irak ve Suriye'de terörle mücadele) Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır.