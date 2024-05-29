Kocaeli'nde '4 okuldan 1'i riskli' iddialarına açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kocaelinde-4-okuldan-1i-riskli-iddialarina-aciklama-1084296401.html
Kocaeli'nde '4 okuldan 1'i riskli' iddialarına açıklama
Kocaeli'nde '4 okuldan 1'i riskli' iddialarına açıklama
Sputnik Türkiye
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "4 okuldan 1'i riskli" iddialarına ilişkin "1999 öncesi yapılan ve yıkım kararı verilen okulların tamamı tahliye edilerek... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T02:27+0300
2024-05-29T02:27+0300
türkiye
kocaeli
il milli eğitim müdürlüğü
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı yayın organlarında "Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli" başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinin deprem tahkikatına ilişkin dilekçesine istinaden verilen resmi yazının "iyi niyet" sınırlarını aşan ve gerçeği yansıtmayan bir yorumla basına servis edildiği bildirildi.Söz konusu haberde, güçlendirmeye ihtiyaç duyulmayan okulların hedef gösterilerek kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İl genelinde resmi kurum sayısının 971 olduğu, okul binalarının her türlü periyodik bakımlarının sürekli olarak takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-tekinden-kocaelideki-okulda-ogretmene-saldiriya-iliskin-aciklama-1084289100.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, il milli eğitim müdürlüğü, okul
kocaeli, il milli eğitim müdürlüğü, okul

Kocaeli'nde '4 okuldan 1'i riskli' iddialarına açıklama

02:27 29.05.2024
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
Abone ol
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "4 okuldan 1'i riskli" iddialarına ilişkin "1999 öncesi yapılan ve yıkım kararı verilen okulların tamamı tahliye edilerek güçlendirilmiş ya da yeniden yapılmıştır" açıklaması yapıldı.
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı yayın organlarında "Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli" başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinin deprem tahkikatına ilişkin dilekçesine istinaden verilen resmi yazının "iyi niyet" sınırlarını aşan ve gerçeği yansıtmayan bir yorumla basına servis edildiği bildirildi.
Söz konusu haberde, güçlendirmeye ihtiyaç duyulmayan okulların hedef gösterilerek kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1999 yılı öncesi ilimiz genelinde mevcut 343 okulun yüzde 75'inde hasar olduğu tespit edilmiş olup, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile yapılan deprem tahkikleri ve incelemeler sonucunda, bugüne kadar bir kısmı güçlendirilmiş, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Basında yer alan yüzde 25'lik okul/kurum, yapılan incelemeler sonucunda güçlendirmeye dahi ihtiyaç duyulmayan kısımdır. Basında 'bu okullarda hiçbir işlem yapılmadan eğitim öğretime devam ediliyor algısı' oluşturularak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.”
İl genelinde resmi kurum sayısının 971 olduğu, okul binalarının her türlü periyodik bakımlarının sürekli olarak takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Olumsuzluğa mahal verilmemekte, eğitim öğretim hizmetleri devam eden hiçbir okulumuz deprem riski taşımamaktadır. Bu doğrultuda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık odaklı yaşanılan deprem nedeniyle il genelinde yer alan ve 2000 yılı öncesi olan tüm okul binaları ikinci kez deprem performans çalışmaları ile ele alınmış ve yapılan çalışmalar sonucunda 29 okul binası tahliye edilerek yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak ilgili sendikaya verilen cevapta da belirtildiği üzere 1999 öncesi yapılan ve yıkım kararı verilen okulların tamamı tahliye edilerek güçlendirilmiş ya da yeniden yapılmıştır. Söz konusu haberde güçlendirmeye ihtiyaç duyulmayan okullar hedef gösterilerek kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
TÜRKİYE
Bakan Tekin'den Kocaeli'deki okulda öğretmene saldırıya ilişkin açıklama
Dün, 19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала