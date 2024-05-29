Kocaeli'nde '4 okuldan 1'i riskli' iddialarına açıklama

"1999 yılı öncesi ilimiz genelinde mevcut 343 okulun yüzde 75'inde hasar olduğu tespit edilmiş olup, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile yapılan deprem tahkikleri ve incelemeler sonucunda, bugüne kadar bir kısmı güçlendirilmiş, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Basında yer alan yüzde 25'lik okul/kurum, yapılan incelemeler sonucunda güçlendirmeye dahi ihtiyaç duyulmayan kısımdır. Basında 'bu okullarda hiçbir işlem yapılmadan eğitim öğretime devam ediliyor algısı' oluşturularak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.”