Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kirby-abd-kievin-rusyayi-bati-silahlariyla-vurma-planini-desteklemiyor-1084294717.html
Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor
Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kiev'in Rusya topraklarını Batı silahlarıyla vurma konusundaki ilgisinin... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T00:04+0300
2024-05-29T00:03+0300
ukrayna krizi
john kirby
abd
kiev
rusya
beyaz saray
vladimir zelenskiy
batı
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0224178978dbf97ba077654c80b0ae55.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı silahlarını Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu ancak bu tür saldırıları desteklemediğini söyledi.Kirby “Devlet Başkanı Zelenskiy'in bu konuya ilgisinin farkındayız. Şu anda politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. ABD tarafından Kiev’e sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını teşvik etmiyoruz ve bunu desteklemiyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/lavrov-abd-fuzeleriyle-rusyanin-vurulmasindan-soz-edilmesi-caresizlikten-1084216012.html
kiev
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_675cb52f6bc518ae3cb8d22885bdf452.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
john kirby, abd, kiev, rusya, beyaz saray, vladimir zelenskiy, batı, saldırı
john kirby, abd, kiev, rusya, beyaz saray, vladimir zelenskiy, batı, saldırı

Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor

00:04 29.05.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kiev'in Rusya topraklarını Batı silahlarıyla vurma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu, ancak bunu desteklemediğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı silahlarını Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu ancak bu tür saldırıları desteklemediğini söyledi.
Kirby “Devlet Başkanı Zelenskiy'in bu konuya ilgisinin farkındayız. Şu anda politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. ABD tarafından Kiev’e sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını teşvik etmiyoruz ve bunu desteklemiyoruz” dedi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
Ukrayna krizi
Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten
26 Mayıs, 15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала