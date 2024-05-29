https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kirby-abd-kievin-rusyayi-bati-silahlariyla-vurma-planini-desteklemiyor-1084294717.html

Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor

Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kiev'in Rusya topraklarını Batı silahlarıyla vurma konusundaki ilgisinin... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T00:04+0300

2024-05-29T00:04+0300

2024-05-29T00:03+0300

ukrayna krizi

john kirby

abd

kiev

rusya

beyaz saray

vladimir zelenskiy

batı

saldırı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı silahlarını Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu ancak bu tür saldırıları desteklemediğini söyledi.Kirby “Devlet Başkanı Zelenskiy'in bu konuya ilgisinin farkındayız. Şu anda politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. ABD tarafından Kiev’e sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını teşvik etmiyoruz ve bunu desteklemiyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/lavrov-abd-fuzeleriyle-rusyanin-vurulmasindan-soz-edilmesi-caresizlikten-1084216012.html

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john kirby, abd, kiev, rusya, beyaz saray, vladimir zelenskiy, batı, saldırı