https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kirby-abd-kievin-rusyayi-bati-silahlariyla-vurma-planini-desteklemiyor-1084294717.html
Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor
Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kiev'in Rusya topraklarını Batı silahlarıyla vurma konusundaki ilgisinin... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T00:04+0300
2024-05-29T00:04+0300
2024-05-29T00:03+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı silahlarını Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu ancak bu tür saldırıları desteklemediğini söyledi.Kirby “Devlet Başkanı Zelenskiy'in bu konuya ilgisinin farkındayız. Şu anda politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. ABD tarafından Kiev’e sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını teşvik etmiyoruz ve bunu desteklemiyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/lavrov-abd-fuzeleriyle-rusyanin-vurulmasindan-soz-edilmesi-caresizlikten-1084216012.html
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john kirby, abd, kiev, rusya, beyaz saray, vladimir zelenskiy, batı, saldırı
john kirby, abd, kiev, rusya, beyaz saray, vladimir zelenskiy, batı, saldırı
Kirby: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma planını desteklemiyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kiev'in Rusya topraklarını Batı silahlarıyla vurma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu, ancak bunu desteklemediğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı silahlarını Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma konusundaki ilgisinin farkında olduğunu ancak bu tür saldırıları desteklemediğini söyledi.
Kirby “Devlet Başkanı Zelenskiy'in bu konuya ilgisinin farkındayız. Şu anda politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek isterim. ABD tarafından Kiev’e sağlanan silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını teşvik etmiyoruz ve bunu desteklemiyoruz” dedi.