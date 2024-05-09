https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/en-uzun-yasayan-kedi-cinsi-aciklandi-melez-kediler-safkan-kedilerden-daha-cok-yasiyor-1083654055.html

En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'

En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de evcil kedi türleri üzerine yapılan ve türünün ilk örneği olan yeni bir araştırmaya göre, Birman kedilerinin evcil kedi türleri arasında en yüksek... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T16:27+0300

2024-05-09T16:27+0300

2024-05-09T17:09+0300

yaşam

ingiltere

kedi

siyam

sfenks

bengal

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Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarını oluşturarak, evcil kedilerin yaşam sürelerini anlamaya yönelik önemli bir araştırmaya imza attılar.Journal of Feline Medicine and Surgery'de kısa süre önce açıklanan bu yeni tabloya göre, herhangi bir kedi popülasyonundaki yaşam beklentisi ve ölüm olasılığı saptanmaya çalışıldı.Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nde çalışan bilim insanları kalan yaşam süresini anlamanın, evcil hayvan sahiplerinin ve yeniden sahiplendirme merkezlerinin bir kedinin ne kadar daha yaşayabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olabileceğini belirttiler.Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Kendy Teng, "İngiltere evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarının geliştirilmesi, kedilerin yaşamını anlamada önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" diyerek "Kedilerinin beklenen ömrünü bilerek sadece farkındalık yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sahiplerinin kedileri için gerekli kararları almalarına da yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.Söz konusu araştırmada bilim insanları, kliniklerde birinci basamak bakım altında gerçekleşen 7936 doğrulanmış kedi ölümüne ilişkin verileri değerlendirdi. Bu 7936 ölüm arasında 819 safkan kedi, 6998 melez kedi ve cins bilgisi kaydedilmemiş 119 kedi yer aldı.Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kediler için genel ortalama yaşam süresinin 11.7 yıl olduğunu saptadı. Birman cinslerinin 14.4 yıl ile doğumdan itibaren en uzun yaşam beklentisine sahip tür olurken, Sfenks kedilerinin 6.8 yıl ile en kısa yaşam beklentisine sahip cins olduğu aktarıldı. Bengal kedilerinin ise yaklaşık 8.5 yıl gibi kısa bir yaşam beklentisine sahip olduğu dile getirildi. Melez ve Siyam kedilerinin ise 11.5 yıl yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi.Bilim insanları ayrıca safkan kedilerin ve ideal vücut ağırlığına sahip olmayan kedi cinslerinin yaşam sürelerinin kısalmış olduğu da tespit etti. Söz konusu çalışmada, safkan kedilerin 3 yaşından önce ölme olasılığının melez kedilere göre '1.83 kat daha yüksek' olduğunu ortaya koyuldu.Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nden çalışmanın bir diğer yazarı olan Dan O'Neill, "Bu yeni yaşam tabloları nihayet kedi sahiplerinin tam da bunu yapmasına ve yeni bilimsel yöntemlere dayanarak kedilerinin gelecekteki yaşam beklentisini tahmin etmesine olanak tanıyor" dedi.

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ingiltere, kedi, siyam, sfenks, bengal