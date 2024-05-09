En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Halsizlik sorunu: Nasıl anlaşılır? Uyku bozuklukları ve ekran bağımlılığıyla ilişkisi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
19:27
4 dk
SESLİ HABER
Çin'den Putin'e tebrik
19:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
CKD Genel Başkanı Oygür: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' olarak ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:38
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:09
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:22
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/en-uzun-yasayan-kedi-cinsi-aciklandi-melez-kediler-safkan-kedilerden-daha-cok-yasiyor-1083654055.html
En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'
En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'
Sputnik Türkiye
İngiltere'de evcil kedi türleri üzerine yapılan ve türünün ilk örneği olan yeni bir araştırmaya göre, Birman kedilerinin evcil kedi türleri arasında en yüksek... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:27+0300
2024-05-09T17:09+0300
yaşam
ingiltere
kedi
siyam
sfenks
bengal
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072989537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad229a76d68b0ca123d24f8f6cb0535.jpg
Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarını oluşturarak, evcil kedilerin yaşam sürelerini anlamaya yönelik önemli bir araştırmaya imza attılar.Journal of Feline Medicine and Surgery'de kısa süre önce açıklanan bu yeni tabloya göre, herhangi bir kedi popülasyonundaki yaşam beklentisi ve ölüm olasılığı saptanmaya çalışıldı.Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nde çalışan bilim insanları kalan yaşam süresini anlamanın, evcil hayvan sahiplerinin ve yeniden sahiplendirme merkezlerinin bir kedinin ne kadar daha yaşayabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olabileceğini belirttiler.Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Kendy Teng, "İngiltere evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarının geliştirilmesi, kedilerin yaşamını anlamada önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" diyerek "Kedilerinin beklenen ömrünü bilerek sadece farkındalık yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sahiplerinin kedileri için gerekli kararları almalarına da yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.Söz konusu araştırmada bilim insanları, kliniklerde birinci basamak bakım altında gerçekleşen 7936 doğrulanmış kedi ölümüne ilişkin verileri değerlendirdi. Bu 7936 ölüm arasında 819 safkan kedi, 6998 melez kedi ve cins bilgisi kaydedilmemiş 119 kedi yer aldı.Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kediler için genel ortalama yaşam süresinin 11.7 yıl olduğunu saptadı. Birman cinslerinin 14.4 yıl ile doğumdan itibaren en uzun yaşam beklentisine sahip tür olurken, Sfenks kedilerinin 6.8 yıl ile en kısa yaşam beklentisine sahip cins olduğu aktarıldı. Bengal kedilerinin ise yaklaşık 8.5 yıl gibi kısa bir yaşam beklentisine sahip olduğu dile getirildi. Melez ve Siyam kedilerinin ise 11.5 yıl yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi.Bilim insanları ayrıca safkan kedilerin ve ideal vücut ağırlığına sahip olmayan kedi cinslerinin yaşam sürelerinin kısalmış olduğu da tespit etti. Söz konusu çalışmada, safkan kedilerin 3 yaşından önce ölme olasılığının melez kedilere göre '1.83 kat daha yüksek' olduğunu ortaya koyuldu.Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nden çalışmanın bir diğer yazarı olan Dan O'Neill, "Bu yeni yaşam tabloları nihayet kedi sahiplerinin tam da bunu yapmasına ve yeni bilimsel yöntemlere dayanarak kedilerinin gelecekteki yaşam beklentisini tahmin etmesine olanak tanıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/japonyayi-nukleer-kedi-korkusu-sardi-1081684267.html
ingiltere
bengal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072989537_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_59ddbeef714396a7c8078ced032eea82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, kedi, siyam, sfenks, bengal
ingiltere, kedi, siyam, sfenks, bengal

En uzun yaşayan kedi cinsi açıklandı: 'Melez kediler safkan kedilerden daha çok yaşıyor'

16:27 09.05.2024 (güncellendi: 17:09 09.05.2024)
© AP Photo / Eugene HoshikoKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Abone ol
İngiltere'de evcil kedi türleri üzerine yapılan ve türünün ilk örneği olan yeni bir araştırmaya göre, Birman kedilerinin evcil kedi türleri arasında en yüksek yaşam beklentisine sahip oldukları, Sfenks cinsinin ise en kısa yaşam beklentisine sahip tür olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarını oluşturarak, evcil kedilerin yaşam sürelerini anlamaya yönelik önemli bir araştırmaya imza attılar.
Journal of Feline Medicine and Surgery'de kısa süre önce açıklanan bu yeni tabloya göre, herhangi bir kedi popülasyonundaki yaşam beklentisi ve ölüm olasılığı saptanmaya çalışıldı.
Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nde çalışan bilim insanları kalan yaşam süresini anlamanın, evcil hayvan sahiplerinin ve yeniden sahiplendirme merkezlerinin bir kedinin ne kadar daha yaşayabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olabileceğini belirttiler.
Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Kendy Teng, "İngiltere evcil kedi popülasyonu için yaşam tablolarının geliştirilmesi, kedilerin yaşamını anlamada önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" diyerek "Kedilerinin beklenen ömrünü bilerek sadece farkındalık yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sahiplerinin kedileri için gerekli kararları almalarına da yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.
Söz konusu araştırmada bilim insanları, kliniklerde birinci basamak bakım altında gerçekleşen 7936 doğrulanmış kedi ölümüne ilişkin verileri değerlendirdi. Bu 7936 ölüm arasında 819 safkan kedi, 6998 melez kedi ve cins bilgisi kaydedilmemiş 119 kedi yer aldı.
Araştırmacılar, İngiltere'deki evcil kediler için genel ortalama yaşam süresinin 11.7 yıl olduğunu saptadı. Birman cinslerinin 14.4 yıl ile doğumdan itibaren en uzun yaşam beklentisine sahip tür olurken, Sfenks kedilerinin 6.8 yıl ile en kısa yaşam beklentisine sahip cins olduğu aktarıldı. Bengal kedilerinin ise yaklaşık 8.5 yıl gibi kısa bir yaşam beklentisine sahip olduğu dile getirildi. Melez ve Siyam kedilerinin ise 11.5 yıl yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi.
Bilim insanları ayrıca safkan kedilerin ve ideal vücut ağırlığına sahip olmayan kedi cinslerinin yaşam sürelerinin kısalmış olduğu da tespit etti. Söz konusu çalışmada, safkan kedilerin 3 yaşından önce ölme olasılığının melez kedilere göre '1.83 kat daha yüksek' olduğunu ortaya koyuldu.
Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nden çalışmanın bir diğer yazarı olan Dan O'Neill, "Bu yeni yaşam tabloları nihayet kedi sahiplerinin tam da bunu yapmasına ve yeni bilimsel yöntemlere dayanarak kedilerinin gelecekteki yaşam beklentisini tahmin etmesine olanak tanıyor" dedi.
Japonya kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
DÜNYA
Japonya’yı 'nükleer kedi' korkusu sardı: Tüm şehir alarma geçti
14 Mart, 11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала