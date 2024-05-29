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Karma dövüş ustası Monson: Cinayetleri finanse eden bir ülkenin vatandaşı olamazdım
Karma dövüş ustası Monson: Cinayetleri finanse eden bir ülkenin vatandaşı olamazdım
Sputnik Türkiye
Karma dövüş sanatları ustası Monson, ABD’nin cinayetleri finanse ettiği için vatandaşlıktan çıktığını söyledi. Monson, Ukrayna’nın Rusya’yı Batı silahıyla... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T13:38+0300
2024-05-29T13:38+0300
dünya
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karma dövüş sporları (mma)
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Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde, “Üç dostumu kaybettim. Şimdi Ukrayna’da, Donbass’ta bir dostumu daha kaybettim. En iyi dostum bacağını kaybetti. Tüm bunları gördükten sonra, dostlarımın öldürülmesine destek veren, onları öldüren silahı veren bir ülkenin vatandaşı olarak kalamam. Buna destek vermediğimi söylemek az. Daha kararlı eylemler lazım. Hiçbir şekilde bunun bir parçası olmak istemiyorum. Amerikan vatandaşlığından çıktığım için pişman mıyım? Hayır. Ama çocuklarımı göremeyeceğim için üzgünüm” diye anlattı.ABD vatandaşlığından çıkmanın hayatının en önemli kararı olduğunu belirten usta dövüşçü, Rusya vatandaşlığını almanın da onun için bir hediye olduğunu kaydetti.‘Ukrayna evimi mi bombalayacak?’Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesini değerlendiren Monson, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Biden, seçimi kazanma şansını kaybetti’ABD Başkanı Joe Biden’in seçimleri kazanma şansını da değerlendiren Monson, “Bence bir şansı vardı ama İsrail’e ve Gazze’deki soykırıma verdiği destek nedeniyle bu şansı ayaklar altına aldı. Yeniden seçilme şansını tamamen kaybetti. En büyük destek grubu ona sırtını döndü. Rusya’nın Trump’ı sevdiğini biliyorum, onun kazanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.Son seçimde reform sözü verdiği için Biden’in çoğunlukla gençlerden oy aldığını, ama şimdi bu kitlenin onun için ‘Soykırımcı Joe’ dediğini kaydeden MMA ustası, kendisi Trump destekçisi olmasa da eski başkanın Rusya’ya yönelik tavrını beğendiğini kaydederek şunu anlattı:Monson, “Rusya ve ABD’deki seçim süreçleri arasındaki en büyük fark, Rusya’da insanlar adaya, partiye oy veriyor. ABD’de insanlar ‘satın alınan’ adaya oy veriyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdli-ekonomist-sachs-rejim-degisikligi-dis-politikamizin-merkezinde-yer-almaktadir-1084311256.html
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jeff monson, karma dövüş sporları (mma), mma, rusya, abd, rus vatandaşlığı, joe biden, donald trump, batı, donbass

Karma dövüş ustası Monson: Cinayetleri finanse eden bir ülkenin vatandaşı olamazdım

13:38 29.05.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковJeff Monson
Jeff Monson - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Karma dövüş sanatları ustası Monson, ABD’nin cinayetleri finanse ettiği için vatandaşlıktan çıktığını söyledi. Monson, Ukrayna’nın Rusya’yı Batı silahıyla vurmasının NATO ve ABD’nin saldırısı olduğunu kaydetti.
Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde, “Üç dostumu kaybettim. Şimdi Ukrayna’da, Donbass’ta bir dostumu daha kaybettim. En iyi dostum bacağını kaybetti. Tüm bunları gördükten sonra, dostlarımın öldürülmesine destek veren, onları öldüren silahı veren bir ülkenin vatandaşı olarak kalamam. Buna destek vermediğimi söylemek az. Daha kararlı eylemler lazım. Hiçbir şekilde bunun bir parçası olmak istemiyorum. Amerikan vatandaşlığından çıktığım için pişman mıyım? Hayır. Ama çocuklarımı göremeyeceğim için üzgünüm” diye anlattı.
ABD vatandaşlığından çıkmanın hayatının en önemli kararı olduğunu belirten usta dövüşçü, Rusya vatandaşlığını almanın da onun için bir hediye olduğunu kaydetti.

‘Ukrayna evimi mi bombalayacak?’

Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesini değerlendiren Monson, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Bu, gerilimi tırmandıracak ve doğrudan bir saldırı olacak. Aslında şimdiden Rusya’ya yönelik doğrudan saldırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öldürülen Donbass sakinleri Rusya’nın bir parçası. Onların bu çizgiyi aşarak Rusya topraklarına Batı silahıyla saldırması, NATO ve ABD’nin Rusya’ya saldırısı olarak görüyorum. Buna uygun karşılık verilmeli. ABD ve müttefikleri, Rusya’nın gereken tedbirleri alacağını anlaması gerekiyor. Çünkü eğer buna izin veriyorlarsa sonra ne olacak? Bunun bir sınırı var mı? Ben Ufa’da oturuyorum, Ufa’daki evimi mi bombalayacaklar? Çocuklarımın Ufa’daki okulunu mu bombalayacaklar? Bu konuda endişeliyim. Bu bir sorun.

‘Biden, seçimi kazanma şansını kaybetti’

ABD Başkanı Joe Biden’in seçimleri kazanma şansını da değerlendiren Monson, “Bence bir şansı vardı ama İsrail’e ve Gazze’deki soykırıma verdiği destek nedeniyle bu şansı ayaklar altına aldı. Yeniden seçilme şansını tamamen kaybetti. En büyük destek grubu ona sırtını döndü. Rusya’nın Trump’ı sevdiğini biliyorum, onun kazanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Son seçimde reform sözü verdiği için Biden’in çoğunlukla gençlerden oy aldığını, ama şimdi bu kitlenin onun için ‘Soykırımcı Joe’ dediğini kaydeden MMA ustası, kendisi Trump destekçisi olmasa da eski başkanın Rusya’ya yönelik tavrını beğendiğini kaydederek şunu anlattı:

“Trump, kayda değer bir adayın olmadığı durumlardan biri. Layık bir aday yok. Aslında bir iki kişi var. Misal ben Bernie Sanders’ı beğeniyorum. ABD halkı da onu beğeniyor. Ama maalesef demokratlar onu desteklemiyor, çünkü büyük şirketlerle işbirliği içinde değil. Yani maalesef onun hiç şansı yok.

Monson, “Rusya ve ABD’deki seçim süreçleri arasındaki en büyük fark, Rusya’da insanlar adaya, partiye oy veriyor. ABD’de insanlar ‘satın alınan’ adaya oy veriyor” diye ekledi.
Jeffrey Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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