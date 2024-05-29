https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/karma-dovus-ustasi-monson-cinayetleri-finanse-eden-bir-ulkenin-vatandasi-olamazdim-1084312469.html

Karma dövüş ustası Monson: Cinayetleri finanse eden bir ülkenin vatandaşı olamazdım

Karma dövüş ustası Monson: Cinayetleri finanse eden bir ülkenin vatandaşı olamazdım

Sputnik Türkiye

Karma dövüş sanatları ustası Monson, ABD’nin cinayetleri finanse ettiği için vatandaşlıktan çıktığını söyledi. Monson, Ukrayna’nın Rusya’yı Batı silahıyla... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T13:38+0300

2024-05-29T13:38+0300

2024-05-29T13:38+0300

dünya

jeff monson

karma dövüş sporları (mma)

mma

rusya

abd

rus vatandaşlığı

joe biden

donald trump

batı

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Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde, “Üç dostumu kaybettim. Şimdi Ukrayna’da, Donbass’ta bir dostumu daha kaybettim. En iyi dostum bacağını kaybetti. Tüm bunları gördükten sonra, dostlarımın öldürülmesine destek veren, onları öldüren silahı veren bir ülkenin vatandaşı olarak kalamam. Buna destek vermediğimi söylemek az. Daha kararlı eylemler lazım. Hiçbir şekilde bunun bir parçası olmak istemiyorum. Amerikan vatandaşlığından çıktığım için pişman mıyım? Hayır. Ama çocuklarımı göremeyeceğim için üzgünüm” diye anlattı.ABD vatandaşlığından çıkmanın hayatının en önemli kararı olduğunu belirten usta dövüşçü, Rusya vatandaşlığını almanın da onun için bir hediye olduğunu kaydetti.‘Ukrayna evimi mi bombalayacak?’Ukrayna’nın Batı silahıyla Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesini değerlendiren Monson, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Biden, seçimi kazanma şansını kaybetti’ABD Başkanı Joe Biden’in seçimleri kazanma şansını da değerlendiren Monson, “Bence bir şansı vardı ama İsrail’e ve Gazze’deki soykırıma verdiği destek nedeniyle bu şansı ayaklar altına aldı. Yeniden seçilme şansını tamamen kaybetti. En büyük destek grubu ona sırtını döndü. Rusya’nın Trump’ı sevdiğini biliyorum, onun kazanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.Son seçimde reform sözü verdiği için Biden’in çoğunlukla gençlerden oy aldığını, ama şimdi bu kitlenin onun için ‘Soykırımcı Joe’ dediğini kaydeden MMA ustası, kendisi Trump destekçisi olmasa da eski başkanın Rusya’ya yönelik tavrını beğendiğini kaydederek şunu anlattı:Monson, “Rusya ve ABD’deki seçim süreçleri arasındaki en büyük fark, Rusya’da insanlar adaya, partiye oy veriyor. ABD’de insanlar ‘satın alınan’ adaya oy veriyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdli-ekonomist-sachs-rejim-degisikligi-dis-politikamizin-merkezinde-yer-almaktadir-1084311256.html

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jeff monson, karma dövüş sporları (mma), mma, rusya, abd, rus vatandaşlığı, joe biden, donald trump, batı, donbass