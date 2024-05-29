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ABD’li ekonomist Sachs: Rejim değişikliği, dış politikamızın merkezinde yer almaktadır
ABD’li ekonomist Sachs: Rejim değişikliği, dış politikamızın merkezinde yer almaktadır
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Ünlü gazeteci Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği söyleşide, Washington’un dış politikasını değerlendiren Sachs, ülkesinin diğer ülkelerin iç işlerine... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:40+0300
2024-05-29T12:47+0300
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ABD’nin, dünyada rejim değişikliğini önde gelen dış politika aracı olarak kullanan tek ülke olduğuna vurgu yapan Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Dış politikasını ‘rejim değişikliği’ üzerine kuran ABD’nin bu eylemleri istihbarat servisi CIA üzerinden yaptığına değinen Sachs, “CIA aynı zamanda bir istihbarat teşkilatıdır, bilgi toplar ve analiz eder, istihbaratla belirlenmiş gerçekleri sağlar. Her ne kadar bizi gözetlemelerini istemesem de bu role karşı değilim. ABD makamlarına istihbarat sağlamanın gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak hükümetleri deviren, huzursuzluğu körükleyen, insanları iktidara getiren, gizli operasyonlar yürüten özel bir ordu ya da gizli bir güç olmak başka bir şey. Ben de buna karşıyım” diye konuştu.‘Neden ABD’de darbe yaşanmıyor’ sorusuna yanıtTucker Carlson’ın 'CIA'in işi büyük oranda yabancı liderleri ortadan kaldırmaksa, aynısını ABD'de yapması ne kadar zaman alacak? Bu pek olası görünmüyor. Neden burada yapmıyorlar?' sorusuna yanıt arayan Sachs, CIA’in belki de 61 yıl önce önce bunu ilk kez Başkan Kennedy ile denediğini anımsatırken, istihbarat servisinin içindeki belirli bir grubun bir operasyonu olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Kennedy suikasti, bildiğimiz kadarıyla Lee Harvey Oswald'ın değil, açıkça başka birinin operasyonuydu” diye ekledi.Sachs 'Neden Amerika Birleşik Devletleri, dünyada hiç darbe olmamış tek ülkedir?' sorusuna ise “Çünkü ABD elçiliği olmayan tek ülke biziz” diye yanıt verdi.
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ABD’li ekonomist Sachs: Rejim değişikliği, dış politikamızın merkezinde yer almaktadır

12:40 29.05.2024 (güncellendi: 12:47 29.05.2024)
© AFP 2023 / JOEL SAGETJeffrey Sachs
Jeffrey Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Ünlü gazeteci Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği söyleşide, Washington’un dış politikasını değerlendiren Sachs, ülkesinin diğer ülkelerin iç işlerine karışmasının neredeyse her zaman kaosa yol açtığını hatırlatarak, “ABD, rejim değişikliğini dış politikasının ana aracı olarak kullanmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
ABD’nin, dünyada rejim değişikliğini önde gelen dış politika aracı olarak kullanan tek ülke olduğuna vurgu yapan Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Diğer bir deyişle çoğu ülke, hemen hemen her küçük ya da orta ölçekli ülke, eğer başka bir ülkeden hoşlanmıyorsa, ya bir şekilde onunla yaşayabilmeyi öğrenebilir ya da ABD'ye o ülkeyi yok etmesi için yalvarabilir. Biz başka hükümetleri devirerek para kazanan bir ulusuz. Ve bu bizim için kötü bir tanım. Sonuç neredeyse her zaman felaket, kan dökülmesi ve uzun vadede istikrarsızlıktır.

Dış politikasını ‘rejim değişikliği’ üzerine kuran ABD’nin bu eylemleri istihbarat servisi CIA üzerinden yaptığına değinen Sachs, “CIA aynı zamanda bir istihbarat teşkilatıdır, bilgi toplar ve analiz eder, istihbaratla belirlenmiş gerçekleri sağlar. Her ne kadar bizi gözetlemelerini istemesem de bu role karşı değilim. ABD makamlarına istihbarat sağlamanın gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak hükümetleri deviren, huzursuzluğu körükleyen, insanları iktidara getiren, gizli operasyonlar yürüten özel bir ordu ya da gizli bir güç olmak başka bir şey. Ben de buna karşıyım” diye konuştu.

‘Neden ABD’de darbe yaşanmıyor’ sorusuna yanıt

Tucker Carlson’ın 'CIA'in işi büyük oranda yabancı liderleri ortadan kaldırmaksa, aynısını ABD'de yapması ne kadar zaman alacak? Bu pek olası görünmüyor. Neden burada yapmıyorlar?' sorusuna yanıt arayan Sachs, CIA’in belki de 61 yıl önce önce bunu ilk kez Başkan Kennedy ile denediğini anımsatırken, istihbarat servisinin içindeki belirli bir grubun bir operasyonu olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Kennedy suikasti, bildiğimiz kadarıyla Lee Harvey Oswald'ın değil, açıkça başka birinin operasyonuydu” diye ekledi.
Sachs 'Neden Amerika Birleşik Devletleri, dünyada hiç darbe olmamış tek ülkedir?' sorusuna ise “Çünkü ABD elçiliği olmayan tek ülke biziz” diye yanıt verdi.
ABD ordusu Ortadoğu'da - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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‘Amerikan dış politikasında devrime ihtiyaç var’
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