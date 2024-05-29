https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdli-ekonomist-sachs-rejim-degisikligi-dis-politikamizin-merkezinde-yer-almaktadir-1084311256.html

ABD’li ekonomist Sachs: Rejim değişikliği, dış politikamızın merkezinde yer almaktadır

ABD’li ekonomist Sachs: Rejim değişikliği, dış politikamızın merkezinde yer almaktadır

Sputnik Türkiye

Ünlü gazeteci Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği söyleşide, Washington’un dış politikasını değerlendiren Sachs, ülkesinin diğer ülkelerin iç işlerine... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:40+0300

2024-05-29T12:40+0300

2024-05-29T12:47+0300

politika

abd

washington dc

cia

istihbarat

darbe

jeffrey sachs

darbe girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084311016_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_569418e91db937d8ac078e451abf7085.jpg

ABD’nin, dünyada rejim değişikliğini önde gelen dış politika aracı olarak kullanan tek ülke olduğuna vurgu yapan Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Dış politikasını ‘rejim değişikliği’ üzerine kuran ABD’nin bu eylemleri istihbarat servisi CIA üzerinden yaptığına değinen Sachs, “CIA aynı zamanda bir istihbarat teşkilatıdır, bilgi toplar ve analiz eder, istihbaratla belirlenmiş gerçekleri sağlar. Her ne kadar bizi gözetlemelerini istemesem de bu role karşı değilim. ABD makamlarına istihbarat sağlamanın gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak hükümetleri deviren, huzursuzluğu körükleyen, insanları iktidara getiren, gizli operasyonlar yürüten özel bir ordu ya da gizli bir güç olmak başka bir şey. Ben de buna karşıyım” diye konuştu.‘Neden ABD’de darbe yaşanmıyor’ sorusuna yanıtTucker Carlson’ın 'CIA'in işi büyük oranda yabancı liderleri ortadan kaldırmaksa, aynısını ABD'de yapması ne kadar zaman alacak? Bu pek olası görünmüyor. Neden burada yapmıyorlar?' sorusuna yanıt arayan Sachs, CIA’in belki de 61 yıl önce önce bunu ilk kez Başkan Kennedy ile denediğini anımsatırken, istihbarat servisinin içindeki belirli bir grubun bir operasyonu olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Kennedy suikasti, bildiğimiz kadarıyla Lee Harvey Oswald'ın değil, açıkça başka birinin operasyonuydu” diye ekledi.Sachs 'Neden Amerika Birleşik Devletleri, dünyada hiç darbe olmamış tek ülkedir?' sorusuna ise “Çünkü ABD elçiliği olmayan tek ülke biziz” diye yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html

abd

washington dc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, washington dc, cia, istihbarat, darbe, jeffrey sachs, darbe girişimi