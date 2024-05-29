https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/izlandanin-reykjanes-yarimadasinda-araliktan-bu-yana-5-yanardag-patlamasi-meydana-geldi-1084321225.html

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması meydana geldi

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Aralık'tan bu yana 5. yanardağ patlaması meydana geldi

Sputnik Türkiye

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 5. kez yanardağ patlaması meydana geldi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T18:16+0300

2024-05-29T18:16+0300

2024-05-29T18:16+0300

yaşam

yanardağ

izlanda

reykjanes

patlama

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İzlanda’nın yaklaşık 30 bin nüfuslu Reykjanes Yarımadası’nda yanardağ patlayarak lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) tarafından yapılan açıklamada, “Grindavik'in kuzeyindeki Sundhnukur kraterinde patlama meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.Yarımadada Aralık ayından beri 5. kez meydana gelen volkanik patlama öncesi ülkenin en büyük turistik merkezi Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları boşaltıldı.Patlama noktasının sadece 20 kilometre kuzeyinde yer alan Keflavik Uluslararası Havalimanında ise operasyonlar devam ederken, yolculara uçuş bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.Bölgede son patlama 16 Mart’ta meydana gelmişti.Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ yer alıyor.

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yanardağ, izlanda, reykjanes , patlama