https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-17ser-yil-hapis--1084321149.html
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili iddianame hazırlandı: 17’şer yıl hapis
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili iddianame hazırlandı: 17’şer yıl hapis
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede 30 şüpheliye 17’şer yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T18:05+0300
2024-05-29T18:05+0300
2024-05-29T18:05+0300
1 mayıs
şüpheli
iddianame
türkiye
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında 'Basel' rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme' 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-27-supheli-tutuklandi-1084148796.html
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1 mayıs, şüpheli, iddianame
1 mayıs, şüpheli, iddianame
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili iddianame hazırlandı: 17’şer yıl hapis
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede 30 şüpheliye 17’şer yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında 'Basel' rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme' 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.