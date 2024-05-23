https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-27-supheli-tutuklandi-1084148796.html

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili 27 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili 27 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırdıkları sonradan belirlenerek gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklandı. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-23T21:43+0300

1 mayıs

türkiye

tutuklama

tutuklanma

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.Savcılıkta ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.Daha önce 49 şüpheli tutuklanmıştıİstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. 5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin de tutuklanmasına karar verilmişti.Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'kamu görevlisine mukavemet'suçlarından gözaltı kararı verilmiş ve 27 şüpheli yakalanmıştı.

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1 mayıs, tutuklama, tutuklanma, gözaltı