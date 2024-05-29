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İstanbul semalarında leylek alarmı: Pilotlara uyarı
İstanbul semalarında leylek alarmı: Pilotlara uyarı
Sputnik Türkiye
Havaların ısınmasıyla birlikte kuş sürülerinin göç etmesi İstanbul hava sahasında kuş alarmına yol açtı. Buna rağmen olumsuz bir durumun yaşanmaması için hava... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T15:45+0300
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yaşam
pilot
uçak
leylek
istanbul
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Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu havaların ısınmasıyla başlamıştı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili pilotları uyarmaya başladı. Muhtemel çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için leylek sürülerine karşı diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.
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pilot, uçak, leylek, istanbul, havayolu
pilot, uçak, leylek, istanbul, havayolu

İstanbul semalarında leylek alarmı: Pilotlara uyarı

15:45 29.05.2024
© İHA'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı
'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA
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Havaların ısınmasıyla birlikte kuş sürülerinin göç etmesi İstanbul hava sahasında kuş alarmına yol açtı. Buna rağmen olumsuz bir durumun yaşanmaması için hava trafik kontrolörleri pilotlarla koordineli olarak çalışıyor. Pilotların, hava trafik kontrolörleriyle yaptıkları konuşma kayıtları ise dikkat çekti.
Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu havaların ısınmasıyla başlamıştı.
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili pilotları uyarmaya başladı.
Muhtemel çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için leylek sürülerine karşı diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.
Uçak kabini - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
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