https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/son-yasanan-turbulanslar-hangileri-ortak-noktalari-nedir-1084193499.html

Son yaşanan türbülanslar hangileri, ortak noktaları nedir?

Son yaşanan türbülanslar hangileri, ortak noktaları nedir?

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinden önemli türbülans olaylarının yaşandığı haberleri geliyor. En yakın zamanda Türkiye'de yaşanan türbülans... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T14:10+0300

2024-05-25T14:10+0300

2024-05-25T14:10+0300

dünya

türbülans

uçak

uçak seferi

yaralı

ölü

helikopter

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Farklı coğrafyalarda sıklıkla meydana gelen türbülanslar artık yaralanmaya veya ölüme neden oluyor. 25 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'de THY uçağının türbülansa girmesi nedeniyle uçak 150 metre düştü. Türbülans bir kabin memurunun bel kemiğinin kırılmasına neden oldu. Kabin memuru türbülans sırasında uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.Aynı tarihte uçak değil ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopter kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. 21 Mayıs 2024 tarihinde ise Singapur Havayolları'na ait Londra'dan kalkan bir uçak şiddetli türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaptı. Yaşanan olayda bir yolcu hayatını kaybederken 30 yolcu yaralandı.12 Mart'ta ise Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağı irtifa kaydetti. Yolculardan biri “İnsanlar koltuklarından fırladı” şeklinde anlattığı olayda uçaktaki en az 50 kişi yaralandı. Artan türbülans olaylarınınsa ortak bir noktası var. Türbülanslar artık yaralanmaya ve can kayıplarına neden oluyor.Bir başka ortak nokta ise iklim değişikliği. Uzmanlar iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme yol açan türbülansların artmasına neden olduğu görüşünde.Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Todd Lane iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme sebebiyet veren türbülansların artmasına yol açtığını ifade etti. Küresel ısınmanın rüzgarların akış yönlerini ve hava akımlarını etkilediğini iddia eden Lane, bu durumun türbülansların daha sık meydana gelmesine yol açtığını açıkladı. Todd Lane durumu şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/thy-ucagi-siddetli-turbulansa-girmesi-sonucu-150-metre-dustu-bir-kabin-gorevlisinin-beli-kirildi-1084190643.html

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en çok türbülans olan bölgeler, türbülans nedir, türbülanslar neden arttı,