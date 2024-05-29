https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/israil-ulusal-guvenlik-danismani-hanegbi-gazze-saldirilari-en-az-7-ay-daha-surececek-1084316221.html
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi: Gazze saldırıları en az 7 ay daha sürececek
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi: Gazze saldırıları en az 7 ay daha sürececek
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T15:05+0300
2024-05-29T15:05+0300
2024-05-29T15:05+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
soykırım
filistin
filistin sorunu
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İsrail'de bir radyo programına Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Hanegbi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu aktardı.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdnin-eski-bm-temsilcisi-nikki-haley-israilde-top-mermisine-bitirin-onlari-yazdi-1084302546.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu, benyamin netahyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu, benyamin netahyahu
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi: Gazze saldırıları en az 7 ay daha sürececek
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.
İsrail'de bir radyo programına Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Hanegbi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.
Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu aktardı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.