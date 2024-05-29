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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/israil-ordusu-lubnan-sinirinda-savas-senaryosu-kapsaminda-tatbikat-1084319911.html
İsrail ordusundan Lübnan sınırında savaş senaryolu tatbikat
İsrail ordusundan Lübnan sınırında savaş senaryolu tatbikat
Sputnik Türkiye
Hizbullah’la mücadele kapsamında Lübnan’a da saldıran İsrail ordusunun, Lübnan sınırı yakınlarında ‘kuzeyde savaş senaryosu’ kapsamında tatbikat yaptığı... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T17:09+0300
2024-05-29T17:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
ortadoğu
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı" denildi.Açıklamada, Golan Taburu'nun 4 aydır savunma operasyonunda olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.Golan Taburu'nun geçen haftalarda ‘kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık’ amacıyla ve Lübnan'a benzer şartlarda hazırlık yaptığı ifade edildi.Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.Çatışmalar sürüyorLübnan'daki Hizbullah, bir gün önce İsrail'e ait bazı askeri mevzilerin hedef alındığını açıklamıştı.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait Beyt Hilel üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatıldığı, saldırının demir kubbe platformlarının konuşlandırıldığı alan ile mürettebatı da hedef aldığı kaydedildi.Söz konusu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.Ayrıca Lübnan'ın Adisa beldesi karşısında yer alan Miskaf bölgelsinde ise casusluk amacıyla bulunan teçhizatın hedef alındığı ifade edildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Lübnan'da yer alan Meys Cebel'deki bir silah deposu ve askeri bina, Hıyam bölgesinde bir mevzi, Hula'da ise askeri bir bina gece boyunca havadan düzenlenen saldırılarla vuruldu.Hizbullah gün içerisinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevzisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'e ait İHA'nın Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/israil-ulusal-guvenlik-danismani-hanegbi-gazze-saldirilari-en-az-7-ay-daha-surececek-1084316221.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu

İsrail ordusundan Lübnan sınırında savaş senaryolu tatbikat

17:09 29.05.2024 (güncellendi: 17:12 29.05.2024)
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Şeridi'nde
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Hizbullah’la mücadele kapsamında Lübnan’a da saldıran İsrail ordusunun, Lübnan sınırı yakınlarında ‘kuzeyde savaş senaryosu’ kapsamında tatbikat yaptığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı" denildi.
Açıklamada, Golan Taburu'nun 4 aydır savunma operasyonunda olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.
Golan Taburu'nun geçen haftalarda ‘kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık’ amacıyla ve Lübnan'a benzer şartlarda hazırlık yaptığı ifade edildi.
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.
Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

Çatışmalar sürüyor

Lübnan'daki Hizbullah, bir gün önce İsrail'e ait bazı askeri mevzilerin hedef alındığını açıklamıştı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait Beyt Hilel üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatıldığı, saldırının demir kubbe platformlarının konuşlandırıldığı alan ile mürettebatı da hedef aldığı kaydedildi.
Söz konusu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.
Ayrıca Lübnan'ın Adisa beldesi karşısında yer alan Miskaf bölgelsinde ise casusluk amacıyla bulunan teçhizatın hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Lübnan'da yer alan Meys Cebel'deki bir silah deposu ve askeri bina, Hıyam bölgesinde bir mevzi, Hula'da ise askeri bir bina gece boyunca havadan düzenlenen saldırılarla vuruldu.
Hizbullah gün içerisinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevzisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.
Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'e ait İHA'nın Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef aldığını açıklamıştı.
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