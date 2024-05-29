https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ingiliz-basini-askerliktenkacmaya-calisan-ukraynalilar-olum-nehri-tiszada-boguluyor-1084326995.html

İngiliz basını: Askerlikten kaçmaya çalışan Ukraynalılar ‘ölüm nehri' Tisza'da boğuluyor

İngiliz basını: Askerlikten kaçmaya çalışan Ukraynalılar ‘ölüm nehri' Tisza'da boğuluyor

Sputnik Türkiye

İngiliz Economist dergisi, seferberlik kapsamında askere alınmamak için ülkeden kaçmaya çalışan Ukraynalıların ‘ölüm nehri’ Tisza'yı yüzerek geçmeye çalışırken... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T22:52+0300

2024-05-29T22:52+0300

2024-05-29T22:52+0300

ukrayna krizi

the economist

ukrayna

seferberlik

tisza nehri

ukrayna sınır muhafaza servisi

safari

asker kaçağı

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Economist'in internet sitesinde ‘Ukraynalı asker kaçakları çaresizlik içinde ölüm nehrinde boğuluyor’ başlıklı haberde, Ukrayna'da zorunlu askerlikten kaçmanın ölümcül, ancak yine de popüler bir yol olduğu vurgulandı.Haberde, Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi'nin 13 Mayıs'ta Tisza Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalışan seferberlik çağındaki yaklaşık 30 Ukraynalının öldüğünü kayıtlara geçirdiği bilgisine yer verildi.‘Ölüm nehrini’ yüzerek geçmeyi başaranlar ve onlara rehberlik yapan yerel sakinlerle konuşan derginin muhabirlerinin, Tisa üzerinden günde yaklaşık 40 kişinin geçirildiği, rehberlerden birinin, kendi öncülüğündeki 96 kişinin sınırı başarıyla geçtiğini anlattığını aktardıkları belirtildi.Asker kaçaklarından birinin gazetecilere, Batı Ukrayna'daki memleketinde zorunlu askerliğe tabi kişilere yönelik devam eden ‘safari’ nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kaldığını söylediği aktarıldı.Haberde ayrıca, Ukrayna'dan kaçan 28 yaşındaki bir mühendisin “Benim için böyle bir ülke artık yok. Geri dönüş yok” şeklindeki sözlerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kievden-hersonda-seferberlik-teroru-insanlari-hayvan-yakalar-gibi-yakaliyorlar-1084121638.html

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the economist, ukrayna, seferberlik, tisza nehri, ukrayna sınır muhafaza servisi, safari, asker kaçağı