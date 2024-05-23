Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde seferberlik terörü estirildiğini anlattı.



Sputnik'e demeç veren Saldo, Herson kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı asker alma kurumunun terör estirdiğini belirterek kuruma bağlı görevlilerin sokaklarda, kontrol noktalarında, apartmanlarda insanları adeta hayvan yakalar gibi yakalayıp ölüme gönderdiğini kaydetti.



Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.



Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.



Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.