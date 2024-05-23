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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kievden-hersonda-seferberlik-teroru-insanlari-hayvan-yakalar-gibi-yakaliyorlar-1084121638.html
Kiev'den Herson'da seferberlik terörü: 'İnsanları, hayvan yakalar gibi yakalıyorlar'
Kiev'den Herson'da seferberlik terörü: 'İnsanları, hayvan yakalar gibi yakalıyorlar'
Sputnik Türkiye
Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'nın Herson Bölgesi'nde kontrol altında tuttukları yerlerde seferberlik terörü estirdikleri ve insanları hayvan yakalar gibi... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde seferberlik terörü estirildiğini anlattı.Sputnik'e demeç veren Saldo, Herson kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı asker alma kurumunun terör estirdiğini belirterek kuruma bağlı görevlilerin sokaklarda, kontrol noktalarında, apartmanlarda insanları adeta hayvan yakalar gibi yakalayıp ölüme gönderdiğini kaydetti.Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri, rusya, rusya federasyonu
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, herson, vladimir saldo, dinyeper nehri, rusya, rusya federasyonu

Kiev'den Herson'da seferberlik terörü: 'İnsanları, hayvan yakalar gibi yakalıyorlar'

10:43 23.05.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'nın Herson Bölgesi'nde kontrol altında tuttukları yerlerde seferberlik terörü estirdikleri ve insanları hayvan yakalar gibi yakaladıkları ifade edildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde seferberlik terörü estirildiğini anlattı.

Sputnik'e demeç veren Saldo, Herson kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı asker alma kurumunun terör estirdiğini belirterek kuruma bağlı görevlilerin sokaklarda, kontrol noktalarında, apartmanlarda insanları adeta hayvan yakalar gibi yakalayıp ölüme gönderdiğini kaydetti.

Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.

Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.

Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
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