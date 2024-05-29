Galatasaray'da istifa kararı: Yarın sunacak

"Yeni yönetim ilk toplantısını yarın RAMS Park'ta yapacak ve görev dağılımı gerçekleşecek Kritik nokta Erden Timur tabii ki. Erden Timur'un toplantıda istifasını vereceğini söyleyelim. Başkan Dursun Özbek bunu nasıl değerlendirecek? Açıkçası devam edecek ya da etmeyecek şeklinde tahminde bulunmak zor. 2 senedir gelen bir başarı var ve futbolun başında da "Erden Timur vardı. Belli ki bu sene transferler konusunda çok başarılı olamadı ama netice itibariyle herkes bu şampiyonluklarda Erden Timur'un hakkını verecek. Erden Timur konusu yarına manşet olur