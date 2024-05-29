https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/galatasarayda-istifa-karari-yarin-sunacak-1084319130.html
Galatasaray'da istifa kararı: Yarın sunacak
Galatasaray'da istifa kararı: Yarın sunacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, görevlerinden istifa ediyor. Geleceği merak konusu haline gelen ve Dursun Özbek ile devam edip etmeyeceği sabırsızlıkla... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T16:26+0300
2024-05-29T16:26+0300
2024-05-29T17:06+0300
spor
erden timur
son dakika
galatasaray
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar duyurdu.Skorer Instagram canlı yayınında Serkan Özen'in sorularını yanıtlayan Nevzat Dindar, Erden Timur gelişmesini de duyurdu.Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/buyuk-kutlamada-galatasaray-taraftarindan-mehmet-buyukeksiye-protesto-bir-anda-yuzu-degisti-1084262956.html
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erden timur, son dakika, galatasaray
erden timur, son dakika, galatasaray
Galatasaray'da istifa kararı: Yarın sunacak
16:26 29.05.2024 (güncellendi: 17:06 29.05.2024)
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, görevlerinden istifa ediyor. Geleceği merak konusu haline gelen ve Dursun Özbek ile devam edip etmeyeceği sabırsızlıkla beklenen Timur ayrılık talebini sunacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar duyurdu.
Skorer Instagram canlı yayınında Serkan Özen'in sorularını yanıtlayan Nevzat Dindar, Erden Timur gelişmesini de duyurdu.
Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yeni yönetim ilk toplantısını yarın RAMS Park'ta yapacak ve görev dağılımı gerçekleşecek Kritik nokta Erden Timur tabii ki. Erden Timur'un toplantıda istifasını vereceğini söyleyelim. Başkan Dursun Özbek bunu nasıl değerlendirecek? Açıkçası devam edecek ya da etmeyecek şeklinde tahminde bulunmak zor. 2 senedir gelen bir başarı var ve futbolun başında da "Erden Timur vardı. Belli ki bu sene transferler konusunda çok başarılı olamadı ama netice itibariyle herkes bu şampiyonluklarda Erden Timur'un hakkını verecek. Erden Timur konusu yarına manşet olur