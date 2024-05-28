https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/buyuk-kutlamada-galatasaray-taraftarindan-mehmet-buyukeksiye-protesto-bir-anda-yuzu-degisti-1084262956.html
Büyük kutlamada Galatasaray taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye protesto: Bir anda yüzü değişti
Büyük kutlamada Galatasaray taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye protesto: Bir anda yüzü değişti
Sputnik Türkiye
Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlaması sırasında anons edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yoğun ıslıklarla protesto... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:39+0300
2024-05-28T08:39+0300
2024-05-28T08:39+0300
spor
mehmet büyükekşi
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ıslık yasası
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Platforma çıkan Mehmet Büyükekşi, kendisinden sonra anons edilen Galatasaray yöneticilerini bekledi. Ardından, şarkılar eşliğinde sahneye çıkan futbolcuları bekleyip madalyalarını verdi. Taraftarların protestoları, kutlama gecesine damga vurdu.Bu olay, Galatasaray taraftarlarının TFF yönetimine olan tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet Büyükekşi'nin yüzündeki gerginlik, bu yoğun protestonun etkisini yansıtıyordu. Kutlama gecesindeki bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve çeşitli tartışmalara neden oldu.
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mehmet büyükekşi, galatasaray, galatasaray sk, taraftar, protesto, protesto gösterisi, ıslık yasası
mehmet büyükekşi, galatasaray, galatasaray sk, taraftar, protesto, protesto gösterisi, ıslık yasası
Büyük kutlamada Galatasaray taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye protesto: Bir anda yüzü değişti
Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlaması sırasında anons edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yoğun ıslıklarla protesto etti. Büyükekşi, sahneye çıkarken taraftarların tepkisiyle karşılaştı ve yüzündeki gergin ifade dikkat çekti.
Platforma çıkan Mehmet Büyükekşi, kendisinden sonra anons edilen Galatasaray yöneticilerini bekledi. Ardından, şarkılar eşliğinde sahneye çıkan futbolcuları bekleyip madalyalarını verdi. Taraftarların protestoları, kutlama gecesine damga vurdu.
Bu olay, Galatasaray taraftarlarının TFF yönetimine olan tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet Büyükekşi'nin yüzündeki gerginlik, bu yoğun protestonun etkisini yansıtıyordu. Kutlama gecesindeki bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve çeşitli tartışmalara neden oldu.