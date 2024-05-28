Büyük kutlamada Galatasaray taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye protesto: Bir anda yüzü değişti

Bu olay, Galatasaray taraftarlarının TFF yönetimine olan tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet Büyükekşi'nin yüzündeki gerginlik, bu yoğun protestonun etkisini yansıtıyordu. Kutlama gecesindeki bu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve çeşitli tartışmalara neden oldu.