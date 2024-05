https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/secil-erzan-davasinda-fatih-terim-sessizligini-bozdu-iddialara-ilk-kez-cevap-verdi-1084080136.html

Seçil Erzan davasında Fatih Terim sessizliğini bozdu: İddialara ilk kez cevap verdi

Seçil Erzan davasında Fatih Terim sessizliğini bozdu: İddialara ilk kez cevap verdi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada adı geçen ve uzun süredir bu konuda sessiz kalan Fatih Terim, avukatları aracılığıyla açıklamada... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen, 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası devam ediyor. Mağdurları arasında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu davayla ilgili uzun süredir sessiz kalan isimlerden Fatih Terim, hukuki süreç başlatmaya karar verdi. Davada başından beri adı geçen Terim, Denizbank’a karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı ve sorumlulardan şikayetçi oldu.Avukatı aracılığıyla yanıt verdiTerim'in avukatları Okan Demirkan ve Dr. Nevzat Kaan Karcılıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada Seçil Erzan'ın adı direkt olarak geçmezken, "Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.2 Haziran 2023 tarihinde Terim'in müşteki sıfatıyla beyanını verdiğini ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur." denildi.'Zamanı gelince açıklama yapacak'Açıklamada ayrıca, Fatih Terim'in tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacağı, adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih ettiği belirtildi.Terim ile konuşmuştuGeçtiğimiz ay 4. kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan duruşmada Terim'le ilgili de konuşmuştu. Erzan, "Fatih Terim ile ilgili bir şeyler söylemediğim konuşuluyor. Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti, bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve 'ne istersen yap, sen yaparsın, değerlendir bu parayı' dedi. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim'e ben verdim" şeklinde konuştu.'Hoca ekside olduğunu biliyordu'Özellikle Aralık ayından sonra Muslera ile başlayan ve devam eden süreçte her şeyin birbirine girdiğini belirten Erzan, "Arabam yolun ortasında durduruluyordu, bagajım açılıyordu ve paralar içinden alınıyordu. Ben hocaya şunu da söyledim, 'hocam yüklü harcamalar yaptınız, mevduatlar aldınız, eksideyiz, lütfen bu konuda para getirmeniz gerekiyor' diyordum. Hoca ekside olduğunu biliyordu, daha önceden fazla aldığı için, ilkinde getirisini az bulup fazla harcadığını biliyordu, bunun için 1 milyon doları da gönderdi. Yani 300 bin doları verdi ve 'değerlendir' dedi, beklediği kadarı olmadı ama her istediğimde bütün ödemeleri yaptı. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum, bir yatırım yapmadım. Muhtemelen bir kısmını değerlendirip diğer kısmını başkasına vermişimdir" diye konuştu.

