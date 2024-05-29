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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/f1-pilotu-lewis-hamiltondan-filistin-isyani-yeter-artik-izlemeye-ve-sessiz-kalmaya-devam-edemeyiz-1084302177.html
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin isyanı: Yeter artık, izlemeye ve sessiz kalmaya devam edemeyiz
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin isyanı: Yeter artık, izlemeye ve sessiz kalmaya devam edemeyiz
Sputnik Türkiye
Formula 1'de 7 kez üst üste dünya şampiyonu olan başarılı pilot Lewis Hamilton, yakın zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı tepki gösterdi... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:51+0300
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İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik 7 aydır devam eden saldırıları tepki toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Batı'nın sessizliğine ve 'hiçbir etkinliği olmamasına' da sesler gittikçe yükseliyor.Bunun son örneği Formula 1'de 7 kez üst üste dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz" açıklaması yapan ünlü sporcunun bu tepkisi, küresel çapta ses getirdi ve birçok insanın dikkatini çekti.Pilotun, böyle bir konuda konuşmaya cesaret etmesi, birçok kişi tarafından alkışlandı. Zira, Batılı ülkeler çeşitli baskılar ile bu tepkileri susturmaya yönelik politikalar izlemeye devam ediyor. Ancak, Hamilton, böylesine bir konuda sessiz kalmayı reddetti.Hamilton'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:Lewis Hamilton kimdir?Lewis Hamilton 7 Ocak 1985 tarihinde Stevenage, Hertfordshire, İngiltere'de dünyaya geldi.Dokuz yaşındayken Mercedes'in pilot yetiştirme eğitim programlarına kaydolarak eğitim almaya başlayan Hamilton, ilk yarışına 2007 senesinde Avustralya Grand Prix’si ile çıkmış, aynı sene Kanada Grand Prix’sinde ilk zaferini elde etmiştir.Formula1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir.Şu an yaşayan en iyi 25 pilottan biri olarak görülmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/unrwa-temsilcisi-sputnike-konustu-gazze-seridi-cehenneme-dondu-1084288984.html
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F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin isyanı: Yeter artık, izlemeye ve sessiz kalmaya devam edemeyiz

09:51 29.05.2024
© AP Photo / Sergei GritsLewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
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Formula 1'de 7 kez üst üste dünya şampiyonu olan başarılı pilot Lewis Hamilton, yakın zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamilton, isyanını ve derin üzüntüsünü "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz" sözleriyle dile getirdi.
İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik 7 aydır devam eden saldırıları tepki toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Batı'nın sessizliğine ve 'hiçbir etkinliği olmamasına' da sesler gittikçe yükseliyor.
Bunun son örneği Formula 1'de 7 kez üst üste dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz" açıklaması yapan ünlü sporcunun bu tepkisi, küresel çapta ses getirdi ve birçok insanın dikkatini çekti.
Pilotun, böyle bir konuda konuşmaya cesaret etmesi, birçok kişi tarafından alkışlandı. Zira, Batılı ülkeler çeşitli baskılar ile bu tepkileri susturmaya yönelik politikalar izlemeye devam ediyor. Ancak, Hamilton, böylesine bir konuda sessiz kalmayı reddetti.
Hamilton'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:
"Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli."

Lewis Hamilton kimdir?

Lewis Hamilton 7 Ocak 1985 tarihinde Stevenage, Hertfordshire, İngiltere'de dünyaya geldi.
Dokuz yaşındayken Mercedes'in pilot yetiştirme eğitim programlarına kaydolarak eğitim almaya başlayan Hamilton, ilk yarışına 2007 senesinde Avustralya Grand Prix’si ile çıkmış, aynı sene Kanada Grand Prix’sinde ilk zaferini elde etmiştir.
Formula1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir.
Şu an yaşayan en iyi 25 pilottan biri olarak görülmektedir.
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