https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024un-is-programi-tanitildi-1084243292.html

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024'ün iş programı tanıtıldı

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024'ün iş programı tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Bu yıl 27. kez kapılarını açmaya hazırlanan St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'ün tam kapsamlı iş programı, etkinliğin internet sitesinde... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T13:52+0300

2024-05-27T13:52+0300

2024-05-27T14:16+0300

yaşam

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

kalkınma

çok kutuplu dünya

çokkutupluluk

anton kobyakov

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Programa göre, 5-8 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF 2024'ün ana teması, 'Çok Kutuplu Dünyanın Temeli - Yeni Büyüme Noktalarının Oluşturulması' olarak belirlendi.Rusya Devlet Başkanlığı Müşaviri ve SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, çok kutuplu dünyada istikrarın sağlanması için küresel sorunlara kendi vizyonunu sunabilen ve yeni dünya düzeninin oluşumunda rol alabilen yeni etki merkezlerinin ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Rus temsilci, gelecekleri için sorumluluk almaya hazır farklı devlet ve bölgelerin yeni büyüme noktalarının geliştirilmesine katılmasının da önem arz ettiğini belirtti.Kobyakov, "SPIEF, en üst düzeyde istişareler yapmak ve ayrıca çözümleri, fikirleri ve inisiyatifleri toplumsal yaşamın tüm alanlarına ve foruma katılan devletlerin faaliyetlerine uygulamak için uygun bir platformdur" dedi.Programda 4 farklı başlık varBu yılki etkinlik programında dört farklı başlık yer alıyor. İlk başlık, dünya ekonomisinde çok kutuplu modele geçişe ayrıldı. İkinci başlık kapsamında Rusya ekonomisinin hedef ve görevleri tartışılacak olup üçüncü başlığın teması liderliği destekleyen teknolojileri konu alıyor. Son başlık ise 'Sağlıklı toplum, geleneksel değerler ve sosyal kalkınma: Devletin öncelikleri' olarak belirlendi.Bu dört başlık kapsamında binden fazla konuşmacı ve moderatörün katılımıyla 150'nin üzerinde tematik oturum düzenlenmesi öngörülüyor. Etkinlikler sırasında Rusya'nın gelişen çok kutuplu dünyadaki yerinin ve rolünün anlaşılması hedefleniyor.Gündemde ayrıca uluslararası ilişkilerin geliştiği koşulların yanı sıra yeni büyüme noktalarının oluşmasına ilişkin istişareler de yer alıyor. Mevcut etki merkezlerine alternatif yaratabilecek yeni ekonomi liderleri de ele alınacak.Bu yıl SPIEF kapsamında, Roscongress Vakfı'nın bilim ve girişim yatırımları alanındaki amiral gemisi projesi olan 'İnovasyon Bölgesi' yeni bir formatta tanıtılacak. Bu proje için bin metrekareden fazla alan tahsis edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024-cok-kutupluluga-ve-kalkinmaya-odaklanacak-1083017812.html

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, kalkınma, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, anton kobyakov