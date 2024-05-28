https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/yildiz-futbolcu-fenerbahceye-ozur-dilerim-diyerek-veda-etti-1084260974.html
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Özür dilerim' diyerek veda etti
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Özür dilerim' diyerek veda etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren King, sosyal medya hesabından... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T06:41+0300
2024-05-28T06:41+0300
2024-05-28T06:41+0300
spor
fenerbahçe
özür
özür dilemek
joshua king
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.Joshua King veda mesajında şu ifadeleri kullandı:Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaraydan-3-kupali-kutlama-ilk-once-kadin-futbol-takimi-kupasini-aldi--1084257054.html
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joshua king nereli, joshua king sakatlık, joshua king sözleşme
joshua king nereli, joshua king sakatlık, joshua king sözleşme
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Özür dilerim' diyerek veda etti
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren King, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarına veda etti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.
Joshua King veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim."
Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.