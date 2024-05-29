https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Resmi Gazete'de yayınlandı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Resmi Gazete'de yayınlandı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan yeni kararname, Afganistan ve Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinde önemli değişiklikler... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T06:33+0300
2024-05-29T06:33+0300
2024-05-29T06:34+0300
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recep tayyip erdoğan
resmi gazete
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vize yasağı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.Vizesiz seyahat edemeyeceklerBundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yine-boeing-yine-ariza-antalyadan-kalkan-ucak-varsovaya-acil-inis-yapti-1084296815.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Resmi Gazete'de yayınlandı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi
06:33 29.05.2024 (güncellendi: 06:34 29.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan yeni kararname, Afganistan ve Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinde önemli değişiklikler getirdi. Diplomatik pasaport hamilleri için vize muafiyetinin 'karşılıklı olarak kaldırılmasına' karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.
2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.
Vizesiz seyahat edemeyecekler
Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.