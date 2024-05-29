https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Resmi Gazete'de yayınlandı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Resmi Gazete'de yayınlandı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan yeni kararname, Afganistan ve Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinde önemli değişiklikler... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T06:33+0300

2024-05-29T06:33+0300

2024-05-29T06:34+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

vize

vize muafiyeti

vize serbestisi

vize krizi

vize başvuru

vize yasağı

vize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103753/18/1037531842_0:27:1600:927_1920x0_80_0_0_21dc829c0f09a253e07ae82a6f1219be.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.Vizesiz seyahat edemeyeceklerBundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yine-boeing-yine-ariza-antalyadan-kalkan-ucak-varsovaya-acil-inis-yapti-1084296815.html

türkiye

vize

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 29 mayıs