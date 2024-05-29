https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/duma-baskani-volodin-zelenskiy-gorevde-kalarak-devlet-sucu-isledi-1084301474.html

Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, görevde kalarak devlet suçu işledi

Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, görevde kalarak devlet suçu işledi

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yetki süresi dolmasına rağmen görevi bırakmayan Vladimir Zelenskiy’in devlet suçu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T09:11+0300

2024-05-29T09:11+0300

2024-05-29T09:17+0300

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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, görev süresi 20 Mayıs'ta sona eren Vladimir Zelenskiy’in görevine devam etmesini şu sözlerle değerlendirdi:“Yabancı ülkelerin liderleri zor durumda” diyen Volodin, “Zelenskiy ile görüşebilirler, ama onunla yapacakları uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların yasal gücü olmayacak, çünkü yetkisini kaybetti” diye ekledi.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılması ve yeni seçilen kişinin göreve başlaması Mayıs ayında gerçekleşecekti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek seçim iptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının 'doğru zaman olmadığını' söyleyerek, bu hususun geride bırakılması gerektiğini öne sürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zelenskiy'nin meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile getirmişti. Ukrayna’da tek meşru gücün parlamento olduğunu dile getiren Putin, ancak parlamento başkanı Ruslan Stefançuk’un, sıkıyönetim sona erene kadar Zelenskiy’in görevde kalacağını belirterek yeni görevi reddettiğini anımsatmıştı.

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