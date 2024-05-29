https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/duma-baskani-volodin-zelenskiy-gorevde-kalarak-devlet-sucu-isledi-1084301474.html
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, görevde kalarak devlet suçu işledi
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, görevde kalarak devlet suçu işledi
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yetki süresi dolmasına rağmen görevi bırakmayan Vladimir Zelenskiy’in devlet suçu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:11+0300
2024-05-29T09:11+0300
2024-05-29T09:17+0300
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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, görev süresi 20 Mayıs'ta sona eren Vladimir Zelenskiy’in görevine devam etmesini şu sözlerle değerlendirdi:“Yabancı ülkelerin liderleri zor durumda” diyen Volodin, “Zelenskiy ile görüşebilirler, ama onunla yapacakları uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların yasal gücü olmayacak, çünkü yetkisini kaybetti” diye ekledi.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılması ve yeni seçilen kişinin göreve başlaması Mayıs ayında gerçekleşecekti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek seçim iptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının 'doğru zaman olmadığını' söyleyerek, bu hususun geride bırakılması gerektiğini öne sürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zelenskiy'nin meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile getirmişti. Ukrayna’da tek meşru gücün parlamento olduğunu dile getiren Putin, ancak parlamento başkanı Ruslan Stefançuk’un, sıkıyönetim sona erene kadar Zelenskiy’in görevde kalacağını belirterek yeni görevi reddettiğini anımsatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abd-ve-almanya-natonun-ukraynaya-net-tarih-vermesine-karsi-cikti-1084300435.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, vladimir putin
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, görevde kalarak devlet suçu işledi
09:11 29.05.2024 (güncellendi: 09:17 29.05.2024)
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yetki süresi dolmasına rağmen görevi bırakmayan Vladimir Zelenskiy’in devlet suçu işlediğini belirterek, “Onunla yapılan anlaşmaların yasal gücü olmayacak” dedi.
Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, görev süresi 20 Mayıs'ta sona eren Vladimir Zelenskiy’in görevine devam etmesini şu sözlerle değerlendirdi:
Bu, Ukrayna Anayasası’na aykırı ve iktidarın gasp edilmesidir. Ukrayna Anayasası, devlet başkanının yetkilerinin seçimler dışında genişletilmesinin imkansız olduğunu belirtiyor. Bunun dışındaki her şey devlet suçudur. Zelensky’nin yaptığı da tam olarak bu.
“Yabancı ülkelerin liderleri zor durumda” diyen Volodin, “Zelenskiy ile görüşebilirler, ama onunla yapacakları uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların yasal gücü olmayacak, çünkü yetkisini kaybetti” diye ekledi.
Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılması ve yeni seçilen kişinin göreve başlaması Mayıs ayında gerçekleşecekti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek seçim iptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının 'doğru zaman olmadığını' söyleyerek, bu hususun geride bırakılması gerektiğini öne sürmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zelenskiy'nin meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile getirmişti. Ukrayna’da tek meşru gücün parlamento olduğunu dile getiren Putin, ancak parlamento başkanı Ruslan Stefançuk’un, sıkıyönetim sona erene kadar Zelenskiy’in görevde kalacağını belirterek yeni görevi reddettiğini anımsatmıştı.