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‘ABD ve Almanya, NATO’nun Ukrayna’ya net tarih vermesine karşı çıktı’
‘ABD ve Almanya, NATO’nun Ukrayna’ya net tarih vermesine karşı çıktı’
Sputnik Türkiye
İngiliz Telegraph gazetesi, Almanya ve ABD’nin geçen Nisan ayında Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne hazırlık çalışmaları Ukrayna’ya üyelik için net... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T08:49+0300
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Telegraph’ın yazısında, “Almanya ve ABD, örgütün 75. yıldönümü vesilesiyle Washington’da düzenlenen iki günlük toplantıya hazırlık çalışmaları sırasında, Kiev’e net süre önerilmesine karşı uyarıda bulundular” ifadesine yer verildi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tutumunu yakından bilen bir kaynak, gazeteye açıklamasında, Beyaz Saray yetkililerinin, Ukrayna’nın bu yıl NATO üyeliğine doğru ilerlemesi konusunda “son derece şüpheci” olduğunu söyledi.Kaynak, “ABD, Almanya kadar endişeli olmayabilir ancak Rusya'nın ittifakın geri kalanına yönelik tehdidi konusunda endişeler var” diye konuştu.Bu kararın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i hayal kırıklığına uğrattığı belirtilen yazıda, diğer ülkelerin liderlerinin Zelenskiy’i NATO’dan “imkansızı” talep etmeme konusunda uyardığı kaydedildi.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını dile getirmişti.Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştuUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül 2022’de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut durumu yakından takip ettiklerini kaydederek Kiev’in NATO’ya yönlenmesinin Rusya’yı Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmaya zorlayan ana sebeplerden biri olduğunu hatırlatmıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, almanya, nato, nato zirvesi, tam üyelik, üyelik süreci, beyaz saray, joe biden, vladimir zelenskiy, olaf scholz, jens stoltenberg, rob bauer, dmitriy peskov
ukrayna, ukrayna krizi, abd, almanya, nato, nato zirvesi, tam üyelik, üyelik süreci, beyaz saray, joe biden, vladimir zelenskiy, olaf scholz, jens stoltenberg, rob bauer, dmitriy peskov

‘ABD ve Almanya, NATO’nun Ukrayna’ya net tarih vermesine karşı çıktı’

08:49 29.05.2024 (güncellendi: 08:55 29.05.2024)
Ukrayna-NATO bayrakları
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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İngiliz Telegraph gazetesi, Almanya ve ABD’nin geçen Nisan ayında Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne hazırlık çalışmaları Ukrayna’ya üyelik için net tarih verilmesine karşı çıktıkları belirtti.
Telegraph’ın yazısında, “Almanya ve ABD, örgütün 75. yıldönümü vesilesiyle Washington’da düzenlenen iki günlük toplantıya hazırlık çalışmaları sırasında, Kiev’e net süre önerilmesine karşı uyarıda bulundular” ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tutumunu yakından bilen bir kaynak, gazeteye açıklamasında, Beyaz Saray yetkililerinin, Ukrayna’nın bu yıl NATO üyeliğine doğru ilerlemesi konusunda “son derece şüpheci” olduğunu söyledi.
Kaynak, “ABD, Almanya kadar endişeli olmayabilir ancak Rusya'nın ittifakın geri kalanına yönelik tehdidi konusunda endişeler var” diye konuştu.
Bu kararın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i hayal kırıklığına uğrattığı belirtilen yazıda, diğer ülkelerin liderlerinin Zelenskiy’i NATO’dan “imkansızı” talep etmeme konusunda uyardığı kaydedildi.
Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını dile getirmişti.
Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül 2022’de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut durumu yakından takip ettiklerini kaydederek Kiev’in NATO’ya yönlenmesinin Rusya’yı Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmaya zorlayan ana sebeplerden biri olduğunu hatırlatmıştı.
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