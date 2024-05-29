https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/caglar-soyuncu-euro-2024-aday-kadrosundan-cikarildi-1084327559.html
Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T23:31+0300
2024-05-29T23:31+0300
2024-05-29T23:49+0300
spor
çağlar söyüncü
tff merkez hakem kurulu
euro 2024
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434870_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4a689fcb46e78c424c232686a3d38724.jpg
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-caglar-soyuncu-evlendi--1084278940.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434870_77:0:725:486_1920x0_80_0_0_0c253ff0ab8ea646a8a5a7275352141f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çağlar söyüncü, tff merkez hakem kurulu, euro 2024
çağlar söyüncü, tff merkez hakem kurulu, euro 2024
Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı
23:31 29.05.2024 (güncellendi: 23:49 29.05.2024)
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.