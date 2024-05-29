https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/caglar-soyuncu-euro-2024-aday-kadrosundan-cikarildi-1084327559.html

Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

çağlar söyüncü

tff merkez hakem kurulu

euro 2024

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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-caglar-soyuncu-evlendi--1084278940.html

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çağlar söyüncü, tff merkez hakem kurulu, euro 2024