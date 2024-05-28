https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-caglar-soyuncu-evlendi--1084278940.html

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlendi

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlendi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile geçen hafta nişanlanmıştı. Ünlü çift dün Bodrum'da dünyaevine girdi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

çağlar söyüncü

fenerbahçe

evlilik

milli takım

bodrum

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Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçen hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanması ardından dün Bodrum'da evlendi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, çiftin düğününe birçok futbolcu katıldı. 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü böylece hazırlık maçları öncesinde dünya evine girmiş olduDüğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-taraftara-kufur-eden-astrolog-meral-guven-serbest-kaldi-1084278183.html

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