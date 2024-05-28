https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-caglar-soyuncu-evlendi--1084278940.html
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlendi
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile geçen hafta nişanlanmıştı. Ünlü çift dün Bodrum'da dünyaevine girdi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:01+0300
2024-05-28T14:01+0300
2024-05-28T14:04+0300
spor
çağlar söyüncü
fenerbahçe
evlilik
milli takım
bodrum
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Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçen hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanması ardından dün Bodrum'da evlendi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, çiftin düğününe birçok futbolcu katıldı. 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü böylece hazırlık maçları öncesinde dünya evine girmiş olduDüğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fenerbahceli-taraftara-kufur-eden-astrolog-meral-guven-serbest-kaldi-1084278183.html
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çağlar söyüncü, fenerbahçe, evlilik, milli takım
çağlar söyüncü, fenerbahçe, evlilik, milli takım
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü evlendi
14:01 28.05.2024 (güncellendi: 14:04 28.05.2024)
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile geçen hafta nişanlanmıştı. Ünlü çift dün Bodrum'da dünyaevine girdi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçen hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlanması ardından dün Bodrum'da evlendi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, çiftin düğününe birçok futbolcu katıldı.
14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü böylece hazırlık maçları öncesinde dünya evine girmiş oldu
Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldığı öğrenildi.