https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bournemouth-enes-unalin-bonservisini-aldi-1084310054.html

Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı

Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı

Sputnik Türkiye

Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldığını açıkladı. İngiliz ekibi, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:13+0300

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spor

enes ünal

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transfer

son dakika

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2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.Enes Ünal ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html

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