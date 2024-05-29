https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bournemouth-enes-unalin-bonservisini-aldi-1084310054.html
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
Sputnik Türkiye
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldığını açıkladı. İngiliz ekibi, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:13+0300
2024-05-29T12:13+0300
2024-05-29T12:38+0300
spor
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2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.Enes Ünal ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html
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bournemouth enes ünal,enes ünal,enes ünal son dakika
bournemouth enes ünal,enes ünal,enes ünal son dakika
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
12:13 29.05.2024 (güncellendi: 12:38 29.05.2024)
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldığını açıkladı. İngiliz ekibi, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Enes Ünal ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.