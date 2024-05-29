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Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
Sputnik Türkiye
Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldığını açıkladı. İngiliz ekibi, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.Enes Ünal ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html
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bournemouth enes ünal,enes ünal,enes ünal son dakika
bournemouth enes ünal,enes ünal,enes ünal son dakika

Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı

12:13 29.05.2024 (güncellendi: 12:38 29.05.2024)
© AAEnes Ünal
Enes Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
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Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldığını açıkladı. İngiliz ekibi, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Getafe'de Bournemouth'a kiralık olarak gönderilen Enes Ünal, İngiliz ekibinde kaldı. Bournemouth, milli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Enes Ünal ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
SPOR
TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı
14 Mayıs, 14:55
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