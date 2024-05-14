https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html

TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı

TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:55+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/mehmet-buyukeksi-2024-avrupa-sampiyonasindan-cok-umitliyiz-1083624951.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig