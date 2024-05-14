https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html
TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı
TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T14:55+0300
2024-05-14T14:55+0300
2024-05-14T15:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/mehmet-buyukeksi-2024-avrupa-sampiyonasindan-cok-umitliyiz-1083624951.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig
TFF, yeni sezon transfer dönemi tarihlerini açıkladı
14:55 14.05.2024 (güncellendi: 15:39 14.05.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.