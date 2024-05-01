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Destici'den ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da hiç kimse Hititlerin torunu değil
Destici'den ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da hiç kimse Hititlerin torunu değil
Sputnik Türkiye
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) amblem değişikliğine ilişkin "burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tarafından belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağının duyurulmasına ilişkin açıklama yaptı.Destici, sosyal medya platformu X'te bir video paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:''Hitit Güneşi' Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkent’i Ankara’nın amblemi olamaz, olmamalıdır.Destici, paylaşımına şu notu düştü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ak-partiden-abbnin-amblem-degisikligi-kararina-iliskin-aciklama-izin-vermeyecegiz--1083332231.html
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, ankara büyükşehir belediyesi, amblem

Destici'den ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da hiç kimse Hititlerin torunu değil

00:44 01.05.2024 (güncellendi: 00:51 01.05.2024)
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) amblem değişikliğine ilişkin "burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tarafından belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağının duyurulmasına ilişkin açıklama yaptı.
Destici, sosyal medya platformu X'te bir video paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsan ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet, millet geçmiş, kaç uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk’ü, İslam’ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın? Ama Hitit Güneşi’ne dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demesin. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir ama kültürümüzü, inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla.”

''Hitit Güneşi' Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkent’i Ankara’nın amblemi olamaz, olmamalıdır.

Destici, paylaşımına şu notu düştü:
Amblemleri tabu haline getirmemek lazım. Elbette değiştirilebilir. Türklüğü, İslam'ı, Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’i, Ankara'nın Başkent olmasını ifade eden, iyi hazırlanmış bir amblem kullanılabilir. Ancak; “Hitit Güneşi” ya da benzerleri, Müslüman Türk’ün yaşadığı bir şehrin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkent’i Ankara’nın amblemi olamaz, olmamalıdır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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AK Parti'den ABB'nin amblem değişikliği teklifine ilişkin açıklama: 'İzin vermeyeceğiz'
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