https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/barcelona-yeni-teknik-direktorunu-acikladi-1084315460.html
Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı
Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Barcelona, Xavi Hernandez'in ayrılmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Hansi Flick'in getirildiğini duyurdu. İşte detaylar... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T14:48+0300
2024-05-29T14:48+0300
2024-05-29T14:51+0300
spor
barcelona
xavi hernandez
son dakika
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Barcelona'da Xavi dönemi resmen sona erdi. Barcelona, Xavi'nin yerine Hansi Flick'in göreve getirildiğini bildirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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barcelona, xavi hernandez, son dakika
barcelona, xavi hernandez, son dakika
Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı
14:48 29.05.2024 (güncellendi: 14:51 29.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Barcelona, Xavi Hernandez'in ayrılmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Hansi Flick'in getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...
Barcelona'da Xavi dönemi resmen sona erdi. Barcelona, Xavi'nin yerine Hansi Flick'in göreve getirildiğini bildirdi.