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SON DAKİKA | Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
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Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor:
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Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz

11:26 29.05.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor:
İlk yılımızı geçiş dönemi olarak tanımladık. Bu ay itibarıyla geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Enflasyonun tek haneye indirilmesi çok ciddi bir iş, sabır ve zaman gerektiriyor
Eylül'de kırklı rakamları görebiliriz.
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