https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/bakan-simsek-gecis-donemi-bu-ay-sona-eriyor-dezenflasyonun-esigindeyiz-1084307728.html
Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:26+0300
2024-05-29T11:26+0300
2024-05-29T11:26+0300
ekonomi
son dakika
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor:
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son dakika, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon
son dakika, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon
Bakan Şimşek: Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşuyor:
İlk yılımızı geçiş dönemi olarak tanımladık. Bu ay itibarıyla geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Enflasyonun tek haneye indirilmesi çok ciddi bir iş, sabır ve zaman gerektiriyor
Eylül'de kırklı rakamları görebiliriz.