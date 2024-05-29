https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ali-koctan-transfer-aciklamasi-1084324235.html

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in astronomik transfer teklifleri gelmediği... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T20:22+0300

2024-05-29T20:22+0300

2024-05-29T20:24+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

irfan can kahveci

mario branco

aziz yıldırım

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına eleştiride bulunurken, futbol A takımının kadro planlaması hakkında da bilgilendirme yaptı. 'Türk futbolunda son 20 yıldan beri yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturulmaya başlandı'Türk futbolunda yaşananlara değinen Koç, "Futbol ekosistemi içerisinde kendi yapısını kurarak Fenerbahçe'mize her türlü haksızlığı her türlü adaletsizliği hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Her türlü riski alarak, doğru bildiğimiz yolda inandıklarımızla bir gram şaşmadan derdimizi anlatmaya çalıştık. Yeri geldi isim verdik, yeri geldi bahis konularına bayrak açtık. Yeni geldi TFF’nin yapısı, kurulları, seçim tarzı, hepsinde ne doğru biliyorsak söyledik. Eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi için, anti-Fenerbahçe lobisi dediğimiz bu lobinin sadece sportif rekabetten öteye, saha içi saha dışı unsurlarının fitilini ateşledik. Bu sezonun ikinci yarısında net bir duruşumuz var, sert bir duruşumuz var. İnanın Türk futbolunda son 20 yıldan beri yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.'Bizden alacaklı bir tane sporcu yok'Sarı-lacivertli kulübün finansal yapısı üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Koç, Aziz Yıldırım'ın borçlarla ilgili sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi:'Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız'İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel'in yüksek bonservis bedelli transfer teklifi gelmediği takdirde takımda kalacağını belirten Ali Koç, "Geçen sezon Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco bu sezon da bizimle devam edecek. Zaten birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için temaslar yapmaktadır. Aslında çok eksiğimiz yok; İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda kalacaktır. Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişte ders aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok kuvvetli. Şu an kadromuza olan ilgi ve alakadan, kadro kalitemiz belli. Fenerbahçe’nin futbolcularının gittiği kulüpler, gittiği kulüplerden belli. Son 2 yıldaki dönüşümü şahitlik ediyorsunuz. Tünelin sonunda umut olduğunu, ışığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü biz hissediyoruz. Biz herkesi yendik, sistemi yenemedik. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz ve o cam tavanı bir kere kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecek" diye konuştu.Futbol A.Ş.’yi daha aktif hale getireceklerinden de bahseden Koç, "Çok kuvvetli bir yönetim kurulu kurduğumuza inanıyorum. Seçime 3 gün kala nihai liste açıklanacak. Benim tarafımdan beklediğim bir değişiklik yok. Bir adım öteye gideceğiz. Erol Bilecik ve Fethi Sekin, SPK başvurularını hazırladılar. Futbol A.Ş.’yi bu yönetim kurulumuzla benzer bir şekilde bu yönetim kurulunun aynası gibi orada da çok güçlü isimlere yer vereceğiz. Futbol A.Ş.’yi daha aktif hale getireceğiz" cümlelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/aziz-yildirim-ali-kocu-elestirdi-donemimde-fenerbahce-3-yilda-bir-sampiyon-oldu-1084187229.html

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Sputnik Türkiye

ali koç'tan transfer açıklaması: takımda kalacak isimler açıklandı