Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
19:35 29.05.2024 (güncellendi: 19:36 29.05.2024)
© Güven YılmazAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
© Güven Yılmaz
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Ankara Valiliği, yarın ilk geneli ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
'Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara ve çevrelerinde 30 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 29, 2024
Ankara ve çevrelerinde 30 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor❗️
Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/rWpDIdEWeJ