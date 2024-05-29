https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ankara-valiliginden-saganak-uyarisi-1084322927.html

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, yarın ilk geneli ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T19:35+0300

2024-05-29T19:35+0300

2024-05-29T19:36+0300

türkiye

ankara valiliği

ankara

meteoroloji genel müdürlüğü

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Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 'Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/meteorolojiden-dikkat-ceken-yeni-rapor-turkiyenin-bir-kismi-saganaga-diger-kismi-sicaga-teslim-1084297870.html

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