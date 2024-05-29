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Altının kilogram fiyatında yükseliş
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu.Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.
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altın fiyatları, altının kilogramı, altının kilogram fiyatında yükseliş
altın fiyatları, altının kilogramı, altının kilogram fiyatında yükseliş

Altının kilogram fiyatında yükseliş

18:45 29.05.2024 (güncellendi: 18:47 29.05.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

2.410.000,00

2.357,50

En Düşük

2.409.000,00

2.325,00

En Yüksek

2.445.000,00

2.375,00

Kapanış

2.434.999,50

2.351,50

Ağırlıklı Ortalama

2.433.930,86

2.350,30

Toplam İşlem Hacmi (TL)

1.681.601.373,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

692,08

Toplam İşlem Adedi

42

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