https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/altinin-kilogram-fiyatinda-yukselis-1084321520.html
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T18:45+0300
2024-05-29T18:45+0300
2024-05-29T18:47+0300
ekonomi
altın
kilogram
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu.Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/calisanin-gozu-ara-zamda-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1084316826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın fiyatları, altının kilogramı, altının kilogram fiyatında yükseliş
altın fiyatları, altının kilogramı, altının kilogram fiyatında yükseliş
Altının kilogram fiyatında yükseliş
18:45 29.05.2024 (güncellendi: 18:47 29.05.2024)
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
2.410.000,00
2.357,50
En Düşük
2.409.000,00
2.325,00
En Yüksek
2.445.000,00
2.375,00
Kapanış
2.434.999,50
2.351,50
Ağırlıklı Ortalama
2.433.930,86
2.350,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)
1.681.601.373,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
692,08
Toplam İşlem Adedi
42