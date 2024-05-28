https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-tanklari-refahin-merkezine-ulasti-1084278063.html
İsrail tankları Refah’ın merkezine ulaştı
İsrail tankları Refah’ın merkezine ulaştı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) tedbir kararını hiçe sayarak kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, bugün ilk kez Refah kent... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T13:47+0300
2024-05-28T13:47+0300
2024-05-28T14:12+0300
israil- filistin çatışması
israil ordusu (idf)
israil
israil-filistin
refah
refah sınır kapısı
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082906529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02fa2e6ed73e92dbf4bc7776edf7b2cc.jpg
Gazze'nin güneyindeki kara harekatına üç haftadır devam eden İsrail ordusunun şehir merkezine ulaştığını bildiren görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde Camii yakınlarında görüldüğünü söyledi.İsrail ordusu güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiği kaydedilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili henüz yorum yapmadı.İsrail tanklarının batı mahallelerine doğru ilerleyerek Refah'ın batısındaki Zurub tepesinde mevzilendiği gözlemlenirken, Zurub bölgesinde İsrail askerleri ile Hamas liderliğindeki savaşçılar arasında silahlı çatışmalar yaşandığı açıklandı.İsrail'in üç hafta önce Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirerek başlattığı kara harekatından bu yana İsrail tanklarının kentin kenar mahallelerinde dolaştığı,sınırlı doğu bölgelerine girdiği bilinirken, ancak henüz tam güçle şehre girmediği hatırlatıldı.İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde doğum hastanesi dışındaki tüm hastanelerin de hizmet dışı kaldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-ordusu-uluslararasi-tepkilere-ragmen-refah-harekatini-surduruyor-1084263436.html
israil
refah
refah sınır kapısı
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082906529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c44f6fd9d82104c9223b227296e7996a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, refah, refah sınır kapısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, refah, refah sınır kapısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
İsrail tankları Refah’ın merkezine ulaştı
13:47 28.05.2024 (güncellendi: 14:12 28.05.2024)
Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) tedbir kararını hiçe sayarak kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, bugün ilk kez Refah kent merkezine ulaştığı duyuruldu.
Gazze'nin güneyindeki kara harekatına üç haftadır devam eden İsrail ordusunun şehir merkezine ulaştığını bildiren görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde Camii yakınlarında görüldüğünü söyledi.
İsrail ordusu güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiği kaydedilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili henüz yorum yapmadı.
İsrail tanklarının batı mahallelerine doğru ilerleyerek Refah'ın batısındaki Zurub tepesinde mevzilendiği gözlemlenirken, Zurub bölgesinde İsrail askerleri ile Hamas liderliğindeki savaşçılar arasında silahlı çatışmalar yaşandığı açıklandı.
İsrail'in üç hafta önce Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirerek başlattığı kara harekatından bu yana İsrail tanklarının kentin kenar mahallelerinde dolaştığı,sınırlı doğu bölgelerine girdiği bilinirken, ancak henüz tam güçle şehre girmediği hatırlatıldı.
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde doğum hastanesi dışındaki tüm hastanelerin de hizmet dışı kaldığı bildirildi.