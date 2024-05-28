https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-tanklari-refahin-merkezine-ulasti-1084278063.html

İsrail tankları Refah’ın merkezine ulaştı

İsrail tankları Refah’ın merkezine ulaştı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) tedbir kararını hiçe sayarak kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, bugün ilk kez Refah kent... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:47+0300

2024-05-28T13:47+0300

2024-05-28T14:12+0300

israil- filistin çatışması

israil ordusu (idf)

israil

israil-filistin

refah

refah sınır kapısı

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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Gazze'nin güneyindeki kara harekatına üç haftadır devam eden İsrail ordusunun şehir merkezine ulaştığını bildiren görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde Camii yakınlarında görüldüğünü söyledi.İsrail ordusu güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiği kaydedilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili henüz yorum yapmadı.İsrail tanklarının batı mahallelerine doğru ilerleyerek Refah'ın batısındaki Zurub tepesinde mevzilendiği gözlemlenirken, Zurub bölgesinde İsrail askerleri ile Hamas liderliğindeki savaşçılar arasında silahlı çatışmalar yaşandığı açıklandı.İsrail'in üç hafta önce Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirerek başlattığı kara harekatından bu yana İsrail tanklarının kentin kenar mahallelerinde dolaştığı,sınırlı doğu bölgelerine girdiği bilinirken, ancak henüz tam güçle şehre girmediği hatırlatıldı.İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde doğum hastanesi dışındaki tüm hastanelerin de hizmet dışı kaldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-ordusu-uluslararasi-tepkilere-ragmen-refah-harekatini-surduruyor-1084263436.html

israil

refah

refah sınır kapısı

gazze

gazze şeridi

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israil ordusu (idf), israil, israil-filistin, refah, refah sınır kapısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu