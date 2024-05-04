https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-savunma-bakanligi-abrams-tanki-yuksek-hassasiyetli-mermiyle-imha-edildi-1083484392.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir Abrams tankını yüksek hassasiyetli Krasnopol mermisiyle imha ettiğini... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T19:24+0300
2024-05-04T19:24+0300
2024-05-04T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
abrams
iha
lazer silahı
abd
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus topçu birimlerinin, özel askeri operasyon bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı Abrams tankını, lazer ışınıyla yönlendirilen Krasnopol güdümlü topçu mermisi ile vurarak imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “FPV insansız hava aracı operatörleri ve Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birimleri, özel askeri operasyon bölgesinde bir Amerikan M1 Abrams tankı ve bir Bradley piyade savaş aracını imha etti. Amerikan tankı, Krasnopol hassas topçu mermisi ve İHA tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abrams, iha, lazer silahı, abd
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abrams, iha, lazer silahı, abd
Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir Abrams tankını yüksek hassasiyetli Krasnopol mermisiyle imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus topçu birimlerinin, özel askeri operasyon bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı Abrams tankını, lazer ışınıyla yönlendirilen Krasnopol güdümlü topçu mermisi ile vurarak imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “FPV insansız hava aracı operatörleri ve Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birimleri, özel askeri operasyon bölgesinde bir Amerikan M1 Abrams tankı ve bir Bradley piyade savaş aracını imha etti. Amerikan tankı, Krasnopol hassas topçu mermisi ve İHA tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.