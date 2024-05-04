https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-savunma-bakanligi-abrams-tanki-yuksek-hassasiyetli-mermiyle-imha-edildi-1083484392.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait Amerikan yapımı bir Abrams tankını yüksek hassasiyetli Krasnopol mermisiyle imha ettiğini... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T19:24+0300

2024-05-04T19:24+0300

2024-05-04T19:24+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

abrams

iha

lazer silahı

abd

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus topçu birimlerinin, özel askeri operasyon bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı Abrams tankını, lazer ışınıyla yönlendirilen Krasnopol güdümlü topçu mermisi ile vurarak imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “FPV insansız hava aracı operatörleri ve Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birimleri, özel askeri operasyon bölgesinde bir Amerikan M1 Abrams tankı ve bir Bradley piyade savaş aracını imha etti. Amerikan tankı, Krasnopol hassas topçu mermisi ve İHA tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.

ukrayna

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abrams, iha, lazer silahı, abd