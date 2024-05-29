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'7 çocuğum aç' diyerek kendini kesti: Üzerine 6 araç çıktı
'7 çocuğum aç' diyerek kendini kesti: Üzerine 6 araç çıktı
Sputnik Türkiye
Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı.Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda, yanında karısı ve oğlu bulunan bir kişinin bıçakla kendini yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını iddia eden 39 yaşındaki Ş.Ü. , kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.'Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak?'Ş.Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.Polis ekiplerince ikna edilen Ş.Ü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.Ş.Ü'ün eşi ve oğlu ise yetkililer tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.İl Müdürlüğünde yapılan sorgulamada, Ş.Ü'nün üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu, Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ettikleri, kaymakamlıktan destek aldıkları ortaya çıktı.Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler’de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ekonomi-koordinasyon-kurulu-sonrasi-aciklama-yillik-enflasyonda-belirgin-bir-gerileme-bekliyoruz-1084245746.html
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bolu, işsiz
bolu, işsiz

'7 çocuğum aç' diyerek kendini kesti: Üzerine 6 araç çıktı

00:06 29.05.2024 (güncellendi: 00:07 29.05.2024)
© İHA / ENES ÖZKAN-Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu belirtildi.
Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve 7 çocuğum aç ne yapayım diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA / ENES ÖZKAN-
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Bolu'da ekonomik sıkıntı iddiasıyla kendini yaralayan ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı.
Bolu'da ekonomik sıkıntı yaşadığı iddiasıyla bıçakla kendini yaralayan kişinin üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu anlaşıldı.
Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda, yanında karısı ve oğlu bulunan bir kişinin bıçakla kendini yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını iddia eden 39 yaşındaki Ş.Ü. , kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.

'Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak?'

Ş.Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerince ikna edilen Ş.Ü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Ş.Ü'ün eşi ve oğlu ise yetkililer tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.
İl Müdürlüğünde yapılan sorgulamada, Ş.Ü'nün üzerine 6 otomobilin kayıtlı olduğu, Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ettikleri, kaymakamlıktan destek aldıkları ortaya çıktı.
Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler’de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı belirtildi.
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